Totis responde en redes a rumores de quiebra: no me voy

Ciudad de México

"No me voy, esas piñatas no se rellenan solas" y "aquí seguiremos mucho tiempo" son sólo algunas frases con las que Totis calmó la tristeza de millones de mexicanos que ya extrañaban su ausencia de las piñatas.

Con un post en su página de Facebook, la empresa Fritos Totis del Sureste desechó el rumor de la supuesta quiebra que habría sufrido, tras el cierre de su planta en Chiapas.

"Porque seguimos siendo niños, gracias por estar a nuestro lado. #FelizDíadelNiño 2018, ¿Vamos planeando 2019?", escribió.





La respuesta fue inmediata. Miles de usuarios pidieron a la empresa no cerrar y le manifestaron su apoyo con hashtags como #FuerzaTotis y #TotisPorSiempre.

Totis ha respondido a sus fans asegurando que se quedará por mucho tiempo.