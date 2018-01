Aumento está justificado, que no hagan cacería de brujas: tortilleros

Ciudad de México

Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, dijo que un incremento al precio de las tortillas está justificado por el aumento que han tenido los costos de la energía, el gas y la gasolina, por lo que pidió al gobierno federal "no buscar chivos expiatorios, ni hacer cacería de brujas".

La Secretaría de Economía aseguró que un aumento al precio de la tortilla, como el anticipado por la Unimtac, carece de fundamento y es posiblemente violatorio a la Ley Federal de Competencia Económica.

La dependencia aseguró que el precio de la tortilla se vino ajustando en 2017, de acuerdo al impacto proporcional en la variación del precio de algunos de sus insumos (principalmente energéticos), sin embargo Mejía afirmó que "quienes han estado absorbiendo el incremento de los energéticos son los productores".

"Todo el año de 2017 no hubo ningún tipo de aumento en el precio de la tortilla, lo absorbieron los propietarios de las tortillerías y en ese orden se descapitalizaron", afirmó Mejía en entrevista con MILENIO.

El líder de la Unimtac calificó de "irresponsable que la propia Secretaría ya esté abriendo la posibilidad, nuevamente, de sancionar a nuestra asociación de civiles".

"La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas es una asociación civil sin fines de lucro y no nos estamos coludiendo quienes participamos en dicha asociación. No estamos haciendo ningún monopolio, luego entonces si quieren que no se diga nada y que se aumente el precio sin ningún tipo de comentario, con mucho gusto lo hacemos. Ya nos vamos a quedar calladitos y simplemente se van a reflejar los aumentos en donde se tengan que reflejar a la hora que se tengan que reflejar", agregó.

Para la dependencia a cargo de Ildefonso Guajardo, "hacer una declaración anticipada de un ajuste coordinado de precios en cualquier sector de la economía es una violación flagrante a las leyes de competencia económica", por lo que instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y en su caso sancionar cualquier aumento arbitrario en los precios.

En este sentido Mejía hizo un llamado a las autoridades para hacer un análisis profundo a la cadena productiva maíz-tortilla "como el realizado por Ernesto Nemer Álvarez cuando fue titular de Profeco y que convoquen a cada una de las instituciones que están trabajando en el sector energético para que entiendan perfectamente los titulares de la Secretaría de Economía el tema".

MCM