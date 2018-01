"No permitiremos aumentos injustificados en la tortilla”

Monterrey

Ante el pronunciamiento de un líder productor de tortilla sobre la inminente alza en el precio del producto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que no permitirán aumentos injustificados en el costo de la tortilla.

El procurador Rogelio Cerda Pérez se refirió a las declaraciones de Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, quien dijo que el precio de las tortillas subirá en toda la república debido al costo de la energía, el gas y la gasolina.

TE RECOMENDAMOS: Tortilla subirá de precio este 2018: productores

Ante esta situación, Cerda Pérez dijo que estas declaraciones estaban muy lejos de tener un sustento académico o un análisis económico que justifique su postura.

"No vamos a permitir en Profeco de ninguna manera ningún aumento injustificado al precio de la tortilla en ninguna parte del territorio nacional", dijo el procurador.

Cerda Pérez aseguró que han tenido contacto con líderes tortilleros en todo el país, así como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD), quienes le han asegurado que no contemplan un aumento en el precio del producto básico.

Explicó que el precio de la tortilla, al ser un producto liberado, varía dependiendo de la zona de la república, como por ejemplo en Zacatecas, un estado productor de tortilla, donde el precio es menor que en otros lugares.

Detalló que la media nacional es de 13.06 pesos el kilogramo, mientras que en la Ciudad de México el costo promedio es de 12.83, en Monterrey oscila entre 14.88 y 15.00, mientras que en Guadalajara el precio promedio es de 15.00 pesos el kilogramo.

"En la misma ciudad se encuentran precios muy a la baja y precios muy a la alta, aquí en Monterrey, si ustedes van a una tienda de autoservicio, tiene un precio muy inferior incluso que en los propios centros de producción y las tortillerías, eso tiende a imponer la ley del mercado.

"Profeco no va a permitir ninguna especulación por encima de lo que el mercado razonablemente recomiende, no queremos que los productores de la maza y la tortilla pierdan dinero, pero no vamos a permitir que haya utilidades impúdicas", dijo.

Sin embargo, Cerda Pérez dijo que no descartan un aumento en el precio de las tortillas para 2018, ya que no pueden controlar el costo de los insumos.

"Sería imponerle reglas al mercado, el mercado tendrá que decir, pero no quiere decir que porque lo dice un líder ya sea una verdad de a kilo", comentó.

En caso de un aumento en los insumos, explicó Cerda Pérez, la Profeco analizará y vigilará el comportamiento de los mercados, y a partir de esos criterios, asumirá el rol de verificación que corresponda.

Hasta el momento, detalló, solamente han recibido una queja con respecto al precio de las tortillas, la cual se dio en Michoacán, por lo que el delegado de aquella entidad ya revisa el caso, y se actuará como corresponda.

"Se puede poner un pegote donde se dice "en este establecimiento se realizan prácticas abusivas", si hay reincidencia ya hablamos de otra cosa, podemos llegar incluso hasta la suspensión temporal, o clausura definitiva", comentó.