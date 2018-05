Un error, apresurar finalizar renegociación de TLCAN: Serra Puche

Ciudad de México

Apresurarse a cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería un error, tiene que durar lo que sea necesario, afirmó el ex secretario de comercio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Jaime Serra Puche.

El ex funcionario federal agregó que si los temas que se tienen que abordar son complejos, ante la circunstancia se debe tomar el tiempo necesario para poder resolverlos plenamente, sin que algo presione el resultado.

"La substancia debe determinar los tiempos y no los tiempos la substancia, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que sacar un buen tratado, pero si eso significa apresurarse es un error. Hay que sacar un buen tratado tarde lo que tarde", subrayó.

Al participar en el evento Modernizando el Proyecto de Norteamérica, organizado por Comexi, dijo que algunas de las propuestas de Estados Unidos en la modernización, sobre todo en el tema automotriz, parecen medidas de la ex Unión Soviética y no tienen sentido hoy en día.

"Esta propuesta de la industria automotriz de niveles de sueldos para determinar las partes de los autos es increíble; es una política soviética que viene de Washignton", indicó.

Serra Puche, señaló que las políticas públicas no deben causar distorsión a la economía y además deben ser fáciles de implementar, cualquiera que no cumpla estas condiciones no es una buena propuesta.

A su vez, el ex negociador Canadiense, John Weeks, señaló que la renegociación del TLCAN ha entrado en un momento crítico en donde Estados Unidos se niega a cerrar capítulos.

Señaló que al platicar con negociadores inmersos hoy en la negociación, han manifestado que no tienen la libertad de cerrar capítulos.

A su vez, la ex representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills, dijo que ante la complejidad de la negociación, se ve difícil que se pueda cerrar este mismo mes, como lo han presupuestado los gobiernos involucrados.





CPR