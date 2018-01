Canadá propone nuevas reglas automotrices en TLCAN; EU las rechaza

Ciudad de México

Canadá presentó una nueva metodología para calcular el costo bruto en la regla de origen para la industria automotriz en el marco de la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propuesta que será revisada en las próximas semanas para emitir alguna postura, refirió Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En conferencia telefónica, el representante de la industria automotriz señaló que en este cambio de metodología no se habló de números ni de porcentajes, sin embargo, sí se incorporan nuevas tendencias en la industria como vehículos eléctricos y autónomos.

Canadá propuso a México y Estados Unidos un cambio metodológico, ideas creativas de cómo llevar a cabo o calcular el costo neto de una manera distinta, "no fue una contrapropuesta. No lo era, porque no se habló ni de números ni de porcentajes, ni de nada de lo que teníamos registrado”, apuntó Solís.

“Es muy temprano para poder evaluar una propuesta tan compleja técnicamente. Nos llevará semanas evaluar esta propuesta conceptual. Se debe tomar con cuidado el mensaje”, explicó Eduardo Solís, por ello, dijo que la AMIA no emitirá por el momento alguna postura.

La postura de la industria mexicana es muy clara, la idea es mantener la regla de origen tal como está porque es la regla que ha permitido tener un sector automotriz dinámico y exitoso, agregó.

EU rechaza la propuesta

Estados Unidos rechazó la propuesta de Canadá respecto a las reglas de origen en el sector automotriz del TLCAN, que rige desde hace 24 años, porque llevaría a tener menos contenido regional, advirtió el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.

El espinoso tema de las reglas de origen volvió a marcar las diferencias en esta sexta ronda, que hasta hoy siguen mostrándose irreconciliables.

Durante los seis días de trabajo, los negociadores canadienses confiaban en atender la preocupación de Estados Unidos en reglas de origen, promoviendo que para el sector automotriz se tomara en cuenta el software y los equipos de alta tecnología incorporados en los autos.

Pero al presentar la postura de su país, Lighthizer sostuvo que "la propuesta canadiense en el sector automotriz puede conducir a menos contenido regional del que tenemos ahora, es decir a menos trabajos en Estados Unidos, Canadá y México, o sea que tendríamos lo opuesto de lo que estamos tratando de lograr".

De acuerdo con el TLCAN, un vehículo comercializado en el área debe tener 62.5 por ciento de contenido regional para ser libre de arancel, y Estados Unidos pide aumentar a 85 por ciento el contenido norteamericano y 50 por ciento de contenido estadunidense, lo cual fue rechazado por México y Canadá.

La propuesta canadiense sería que el contenido del vehículo sea calculado en el valor total del vehículo, lo que permitiría tomar en cuenta algunos factores como el sistema de software, que actualmente no está considerado en la lista "tracing list".

La declaración de Lighthizer volvió a dar dos pasos para atrás en lo que se creía un avance para destrabar este candente capítulo automotriz donde también se presiona a México para que eleve sus estándares laborales y ambientales.

Al respecto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró al término de los discursos trilaterales que México sigue analizando las propuestas presentadas hasta el momento.

La ministra canadiense insistió en que la responsabilidad de los tres gobiernos de Norteamérica es "no desmantelar las cadenas productivas transfronterizas que han hecho de nuestra industria automotriz regional la envidia del mundo".

El tema de las reglas de origen seguirá siendo tratado por los negociadores en la próxima ronda en la Ciudad de México a finales de febrero y en la octava ronda en Washington DC, en abril.







