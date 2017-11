En TLCAN, no será México el que se levante de la mesa: Guajardo

Monterrey y Ciudad de México

México se mantendrá en las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se trabaja para alcanzar acuerdos en defensa de los intereses nacionales, dijo el secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Luego de poner en marcha el programa El Buen Fin 2017, en una plaza comercial del municipio metropolitano de Escobedo, señaló que el diálogo tripartita sigue su curso dentro de la quinta ronda.

“Mi único objetivo, en este momento, es seguir desarrollando la responsabilidad que hoy tengo, que es estar negociando el Tratado, por delante con los intereses mexicanos. El que sale del TLCAN es el que no le gusta seguir en la mesa, no será México el que se levante de la mesa”, sostuvo.

“Mientras estemos en la mesa, mientras estemos negociando, sin duda, estamos creando las posibilidades de un acuerdo” con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, socios en el TLCAN, apuntó.

Dijo que en la ronda, que inició hoy formalmente, son 30 grupos de trabajo los que negocian.

Dijo que el que no vaya a haber una reunión ministerial dentro de esta ronda “no quiere decir que no estamos dándole seguimiento diario a las negociaciones y al diálogo entre las 30 mesas de trabajo”.

Sobre la conversación, el secretario de Economía federal dijo que “básicamente cómo estamos avanzando en diferentes temas y hacia dónde estamos orientando las conclusiones y el fin de esta ronda, para evaluar dónde son los áreas donde necesitamos más trabajo”.

Discreción

En la Ciudad de México, la quinta ronda de la modernización del TLCAN avanza de forma discreta, a diferencia de las anteriores.

En esta ocasión no se instaló una sesión permanente y cercana a las negociaciones por parte del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, el llamado Cuarto de Junto, que es el grupo de empresarios que acompaña al gobierno federal en las rondas de negociaciones.

Diferentes organismos empresariales afirmaron que el Consejo Consultivo sesionará solamente para temas inusitados que vayan surgiendo, pero en lugares alternos.

MCM