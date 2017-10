Guajardo: fin del TLCAN no es sanamente descartable

Ciudad de México

El gobierno de México no busca terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero tampoco descarta el fin del acuerdo, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Al comparecer ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario sostuvo que la posibilidad de un escenario alternativo está sobre la mesa y señaló por ello que “no es sanamente descartable” la posibilidad de cancelar el acuerdo comercial.

“En el proceso de integración con Estados Unidos, vamos a requerir mucho con ustedes, porque en la mesa siempre está la posibilidad de un escenario alternativo y, en ese escenario alternativo, esta comisión de la Cámara de Diputados juega un papel trascendental para seguir solidificando cualquier escenario que implique claramente la alternativa de que no continúe este acuerdo y es algo que no buscamos, pero no es sanamente descartable”, puntualizó.

Guajardo reconoció que las sesiones de trabajo con los negociadores de Estados Unidos son duras, difíciles y complejas, pero sin llegar a la hostilidad, pues los equipos técnicos se conocen desde las primeras conversaciones del TLC e incluso existe camaradería entre ellos.

“El equipo técnico con el cual está negociando Estados Unidos son servidores públicos que conocemos desde hace muchos años y entonces no hay en las mesas mismas entre los equipos técnicos hostilidad, hay incluso camaradería; sin duda, la posición es dura, difícil y compleja, pero al menos eso hace más llevadero el día a día en la negociación”, indicó.





