Negociación de TLCAN puede extenderse hasta después de elecciones: Guajardo

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, admitió la posibilidad de concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de las elecciones presidenciales del 1 de julio, pero indicó que dicho escenario no es decisión de un sólo país, sino, en su caso, una definición de los tres socios comerciales.

"Esto no es una decisión de ningún país en lo individual, es una definición de tres socios de un acuerdo comercial, y lo único que no puede hacer ninguno de los tres socios es, irresponsablemente, negarse a ser parte de esta negociación", indicó el secretario de Economía.

Entrevistado en el marco de la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, en San Lázaro, Guajardo respondió a la petición de Andrés Manuel López Obrador de diferir las conversaciones con Estados Unidos y Canadá hasta que el próximo gobierno de México haya sido electo.

"Lo que no puede ser una respuesta, porque sería irresponsable, es sentarnos o negarnos a interactuar en esta negociación; si la solución se llegara a diferir por circunstancias, no se descarta que sea después de la elección cuando siguiéramos esta negociación, pero no es opción para ninguna de las partes sentarte a diferir la responsabilidad de modernizar este acuerdo", dijo.

Subrayó que la negociación comercial es una responsabilidad que nadie puede diferir y, en su momento, se definirá si estamos listos o no para terminar.





