Meade 'palomea' revisar el TLCAN cada 5 años

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada cinco años es una buena idea.

“Me parece que el que estemos pendientes de cómo evoluciona, que el que hagamos cortes periódicos es una buena idea y no es sinónimo de que venza a los cinco años. Me parece que es un planteamiento que hay que entender bien de los dos lados”, dijo el secretario de Hacienda al término de su participación en el Foro Mujeres Pyme.

El funcionario dijo que en la quinta ronda de negociaciones, que comenzará formalmente este 17 de noviembre, es importante entender a nivel técnico el alcance, la mecánica y lo que se está proponiendo.

Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que la llamada cláusula “sunset”, tal como la propuso Estados Unidos, es una “muerte súbita” del acuerdo comercial; pues plantea que el TLCAN se haga con validez de cinco años, algo en lo que México no está de acuerdo.

“Lo que estamos diciendo es que hoy el TLCAN te permite notificar tu salida si un día crees que no te sirve o no te conviene. Hagamos un análisis estructurado de los efectos de un TLCAN cada cinco años. Eso no quiere decir que en automático te vas a salir, simplemente que haces un ejercicio de evaluación. Lo que estamos proponiendo es que formalicemos un ejercicio de evaluación”, puntualizó.

No hay malas señales: Guajardo

Sobre el hecho de que al final de la quinta ronda de negociaciones no habrá reunión ministerial, Guajardo aclaró que eso no implica que los representantes de los tres países no estén dando un seguimiento puntual a las negociaciones y afirmó que han tenido encuentros y están monitoreando el proceso, por lo que de ninguna manera es una mala señal.

“Hay 30 grupos, hay más de cien canadienses, más de cien estadunidenses involucrados en esta negociación, están aquí. Lo que estamos haciendo, como lo dijimos en la cuarta ronda, es dar los espacios para que los negociadores puedan analizar las propuestas en la mesa, consultarlo con el sector privado y definitivamente a partir de eso establecer contrapropuestas y una estrategia”, sostuvo.

