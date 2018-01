"Bienvenida la incertidumbre"

2018 viene con complicaciones, ¿cuál se­ría la más relevante?

Están las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una reforma fiscal en Estados Unidos (EU) y elec­ciones presidenciales en México. Las tres cosas tienen un factor en común: el alto grado de incertidumbre, un factor clave en el año. Por el lado de las elecciones, la incertidumbre electoral es bienvenida.

En México no queremos regresar a los años en los que ya sabíamos quién iba a quedar, hoy es una incertidumbre bienvenida, aunque tenga sus efectos en la economía. Lo bueno es que en México contamos con un me­canismo que absorbe esa incertidumbre, que es el tipo de cambio, porque en el pasado cuando el régimen de tipo de cambio era fijo, quien recibía el golpe directo éramos los mexicanos.





¿Cómo se recibía ese golpe?

En el desempleo y el crecimiento económico. Hoy lo absorbe el tipo de cambio, que a veces no nos guste que se deprecie, es normal, pero ni modo. Al final, es un mecanismo de defensa.

¿Qué pasa entonces con los factores en EU?

En el tema de las renegociaciones del TLCAN, claramente es un tema que se va acumulando, pues lo traíamos desde el año pasado. Lo más importante, y lo que nosotros creemos que será la realidad, es que el tratado prevalezca.

Más allá de ideas o de populismos, va a pre­valecer en su forma actual o renegociado, pero por como se ven los tiempos, podría pasar que se quede como está. De hecho, si no está renegociado para el 29 de enero, prácticamente ya lo tendríamos que ver con la siguiente administración. La reforma fiscal, es una llamada de atención para que nos pongamos las pilas en México.

No podemos o debemos perder la ventaja fiscal en el mediano plazo. Pero, no habrá fuga de ca­pitales, y no hay ninguna discrepancia fiscal con los fondos o con los activos.

Ya se aprobó, estamos aquí y no ha pasado nada. Lo que sí puede pasar es que nos reste una competitividad fiscal en mediano plazo para nuevas inversiones, también está el factor salarios, por eso debemos poner atención.





Un ruido interno ha sido la inflación. ¿Qué esperan ustedes después del cierre de 2017?

Son bien importantes dos aspectos de la infla­ción. El primero es el dato de 6.77%, pues es el más alto en más de 16 años, desde mayo de 2001. Pero, ¿eso quiere decir que no ha hecho bien su trabajo el Banco de México? No. Al final del día las presiones inflacionarias que tiene que atajar un banco central son las que vienen del lado de la demanda.

Y las presiones que hemos visto desde finales de 2016 cuando estaba a 3.4% y subió al 6.77%, no tiene que ver con precios de la demanda sino con cómo se han compor­tado los precios en energéticos, la volatilidad del tipo de cambio, y a un ciclo agropecuario complejo. También tiene que ver con algunas cuestiones rezagadas del tipo de cambio.

En 2019 vemos el regreso al 3%. Pero ya en 2018 en enero veremos una caída a 5.6% que es muy relevante. De ahí, a lo mejor le cuesta un poco de trabajo seguir bajando.





¿Puede cambiar radicalmente la economía según quién gane las elecciones?

Los tres principales tienen buenas intenciones, quién gane va a enfrentar a las restricciones ins­titucionales que ha puesto el país. Entonces yo creo que esto, el andamiaje institucional que ha ido formando el país en los últimos 30 años es bien importante, y quien gane no va a poder decir al Banco de México imprime más billetes, o préstame dinero.