Negociación de TLCAN seguirá sin miedo; no caeremos en jueguito de Trump: SRE

Ciudad de México

El gobierno mexicano seguirá negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin miedo, aseguró el canciller Luis Videgaray, luego de que ayer el presidente Donald Trump dijo que México no hace nada por Estados Unidos.

"México va a seguir negociando el TLCAN y otras muchas cosas sin miedo"



"Si al presidente de los Estados Unidos le parece que la cooperación amplísima que tiene México y Estados Unidos, y no hablo de ahora, sino de tiempo atrás, no es suficiente, es un problema de percepción de él, no es un problema nuestro", dijo Videgaray en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Afirmó que el gobierno de México no variará su posición y no caerá en el "jueguito" del presidente de Estados Unidos.

"México va a seguir negociando el TLCAN y otras muchas cosas sin miedo, sin variar nuestras posiciones, por estas posiciones retóricas; en ese jueguito no vamos a caer, vamos a seguir negociando con seriedad, como lo hemos venido haciendo, desde el año pasado, en el interés de México y de los mexicanos", dijo.

"Habrá un acuerdo cuando convengan los términos de México"



Explicó que las negociaciones del tratado comercial siguen avanzando, que no hay un "plazo fatal" y que el acuerdo se dará hasta cuando los términos convengan a México.

"No hay un plazo fatal, no hay una fecha objetivo, lo importante es que haya un buen acuerdo, y la negociación sigue, la negociación está en marcha.

"Habrá un acuerdo cuando convengan los términos de México, pero es un proceso que está en marcha", aseguró el canciller.