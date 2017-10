Con gran tensión, comienza hoy cuarta ronda del TLCAN

La cuarta ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comienza hoy en Washington en medio de tensiones entre Estados Unidos y Canadá por aranceles, y discrepancias entre el presidente Donald Trump y empresarios estadunidenses sobre el futuro del pacto.

Las conversaciones sobre el TLCAN, lanzadas en agosto para modernizar el acuerdo vigente entre Estados Unidos, México y Canadá desde hace 23 años, coinciden con la visita a la Casa Blanca del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien se reunirá en la tarde con el presidente Trump.

El encuentro tiene lugar en medio de la disputa entre Washington y Ottawa por la reciente decisión estadunidense de imponer un arancel de 220 por ciento a los aviones CSeries de la canadiense Bombardier, alegando que se benefician de subsidios en detrimento de la estadunidense Boeing.

Como respuesta, Ottawa ha amenazado con cancelar una multimillonaria orden de 18 aviones de combate Super Hornet de Boeing.

Trudeau, quien a fines de la semana también prevé visitar al presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció en Twitter que tiene por delante "un montón de trabajo" con sus aliados en temas de comercio, empleo, igualdad de género y "crecimiento de nuestras economías".

Wheels up for DC & Mexico City this week – lots of work to do with our allies on trade, jobs, gender equality & growing our economies. pic.twitter.com/nF2L08Aq04