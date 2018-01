El TLCAN no está muerto: Canadá

Davos, Suiza

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se mostraron optimistas sobre las perspectivas para las conversaciones con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

TE RECOMENDAMOS: TLCAN debe gustarle a Trump: secretario de Comercio de EU

Ambos funcionarios participaron en el panel "Nuevos escenarios para el comercio global", como parte del programa oficial de conferencias del 48 Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, y ahí la ministra de Relaciones Exteriores canadiense dijo que no se puede dar por muerto al acuerdo comercial que se negocia en estos momentos en Montreal, Canadá.

Al ser cuestionada sobre si el TLCAN está muerto, Freeland dijo: "¡Absolutamente no!; primero que nada, el NAFTA (TLCAN) existe hoy, nuestros países están comerciando y trabajando. Norteamérica es la zona comercial más grande del mundo y a nuestras economías les está yendo bien. El desempleo en Canadá y Estados Unidos está en niveles extremadamente bajos, comparado con la experiencia reciente, y mucho de eso se debe a que la economía norteamericana integrada está funcionando. Entonces, no está muerto ahora".

Previo a la respuesta de Freeland, los asistentes al foro respondieron a la misma pregunta y el 80 por ciento de ellos consideró que el tratado no está muerto.

Freeland señaló que su país afronta con un espíritu positivo las negociaciones, pero reconoció que "Canadá está preparada para cualquier eventualidad".

Por la complejidad de las negociaciones, la ministra canadiense dijo que nadie está esperando que el proceso termine en esta sexta ronda. "Es un acuerdo complicado y actualizar un tratado del que depende tanta actividad económica es una tarea delicada que creemos se debe hacer con mucho cuidado y pensando detenidamente", afirmó.



En este mismo panel, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que el intento de encontrar soluciones creativas para el TLCAN está en una posición mucho mejor que hace un año, aunque admitió que hay algunos temas que todavía son complicados como las reglas de origen y la solución de controversias.

"Entendemos la preocupación de Trump por los déficits comerciales. Ahora tenemos que enfocarnos en cómo nosotros, Norteamérica, podemos reequilibrar el comercio para que se traduzca en mejores empleos y mejores salarios. Dicho todo eso, creo que hoy estamos en una mucha mejor posición que hace un año en tratar de encontrar esas soluciones creativas", afirmó.

Guajardo reconoció que la negociación del acuerdo hecho en 1992 es esencial debido a los avances tecnológicos.

"Telecom no era tan importante. El comercio electrónico no existía, no nos comunicábamos con celulares. El carro que ocupamos como base para las reglas de origen fue el modelo de 1991 y mira a los carros hoy, son 80 por ciento diferentes. Entonces claro que coincidimos con todos en que realmente tenemos que negociar el TLCAN para el mejor beneficio de Norteamérica".

MCM