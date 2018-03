Peñoles atento a renegociaciones del TLC

Torreón, Coahuila

Si bien en lo particular no se vislumbra alguna afectación al mercado de los metales que produce Peñoles de frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sí preocupa el que en lo general haya un desplazamiento de la industria automotriz, que afecte no sólo su producción, sino sobre todo la generación de empleo, esto señaló Rafael Rebollar, Director de la división Metales-Químicos de Peñoles.

“Son grandes retos los que tenemos como país, ahorita con la renegociación del TLC, ya vimos los primeros aranceles al aluminio y al acero, nosotros estamos en el sector de los metales no ferrosos, pensamos que no habrá impacto en metales como zinc, plomo, cobre, plata y oro”.

Sin embargo visualizó que el zinc en México se vende para el acero galvanizado, por lo que ahorita Peñoles está muy atento a lo que pueda pasar con este arancel.

Desde la crisis desatada en 2009, Peñoles decidió diversificar su mercado, enfocándose en el zinc, con aleaciones dirigidas a la industria del acero.



Consideró que al momento no hay un detalle específico que impacte al acero y si habrá un impuesto a cualquier tipo de este material, ya que al ser Estados Unidos, deficitarios en la producción de acero y ellos tienen que importar, por lo que señaló, esto sería “ilógico pensar que le aplique incremento a algo que ellos tienen que importar”.

Destacó como favorable el mercado que se tiene en el país del norte, que también es deficitario en zinc del que consume 1 millón 200 mil toneladas al año y sólo produce 200 mil y tienen que importar el resto, por lo que se vislumbraría que se incremente la exportación de este metal a Estados Unidos.

“No preocupa a la empresa como tal, nos preocupa como país en la afectación que pudiera haber a la industria automotriz, por el tema de la integración regional y que puedan desplazar producción y fuentes de empleo, es algo que nos tiene que preocupar a todos”.

Industrias Peñoles exporta la mayor parte de su producción a Estados Unidos, aunque también lo hace a Europa, Centroamérica, algunas a Asia, a países como Japón principalmente.

Recordó que desde la crisis inmobiliaria del 2009, Peñoles decidió diversificar y abrir mercado en Europa, enfocándose a las especialidades de zinc con aleaciones especiales que van dirigidas a la industria del acero y la idea es mantenerse ahí.

Cuestionado con respecto al comportamiento del tipo de cambio en sus operaciones, Rafael Rebollar señaló que una gran cantidad de sus insumos están en dólares, sobre todo en la energía que está dolarizada y esta representa hasta el 40% de los costos en el complejo metalúrgico.

Una parte que no tiene ventaja, ya que nuestras ventas son en dólares y la otra parte la tenemos en pesos.

Un peso más devaluado nos da más competitividad, pero creo que siempre tiene que haber un balance correcto en el tipo de cambio y todo depende de cómo esté la inflación en los países con los que nos medimos como lo son Estados Unidos y Canadá.

ldv