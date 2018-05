Amplían mesa de TLC a la próxima semana

México y Washington

Aunque ayer concluyeron en Washington las reuniones ministeriales para la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC), los equipos negociadores continuarán trabajando.

La Secretaría de Economía informó que los ministros de Canadá, Estados Unidos (EU) y México instruyeron a sus equipos técnicos para seguir los trabajos la próxima semana, para concretar mayores avances, y, sin dar fecha, que los ministros se reunirán en cuanto sea posible evaluar los avances.

Esto se da después de que en una reunión en la Casa Blanca con las principales automotrices del mundo, el presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que “el TLC fue un acuerdo terrible, lo estamos renegociando ahora y veremos qué ocurre”.

“México y Canadá obviamente no quieren perder la gallina de los huevos de oro, pero yo represento a Estados Unidos. Yo no represento a México y yo no represento a Canadá, así que veremos si podemos llegar a un acuerdo razonable”, añadió.

Cuando se presentó el presidente ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, el presidente bromeó: “Por ahora este es mi tipo favorito de todos los que están aquí” porque decidió trasladar una planta de México a Michigan.

En tanto, Economía dijo en un comunicado que la ministra Chrystia Freeland, de Canadá; el embajador Robert Lighthizer, de Estados Unidos, y el secretario Ildefonso Guajardo, de México, junto con sus equipos negociadores, trabajaron para identificar puntos de convergencia que permitieran encontrar balances para alcanzar una negociación exitosa.

Por la mañana, Guajardo, antes de reunirse con sus pares de Canadá y EU, señaló que México no se apresurará a modernizar el TLC solo para concretar un acuerdo en el menor tiempo posible.

“Estamos trabajando con todo el compromiso para tener un gran acuerdo lo más pronto posible. Pero siempre hemos dicho que no vamos a sacrificar calidad, balance (...) por tiempo”, dijo Guajardo a periodistas.

El funcionario dijo que cree que hay una forma de solucionar el tema de los autos, aunque todavía no se alcanza un acuerdo final.

Moisés Kalach, representante del sector privado mexicano en las negociaciones, dijo en entrevista radiofónica que la parte estadunidense no había mostrado suficiente flexibilidad y que la amenaza de Donald Trump para retirarse del TLC resurgirá si los tres países no logran reducir sus diferencias.

El presidente de la Cámara de Representantes de EU, Paul Ryan, fijó para el 17 de mayo la fecha límite de notificación del nuevo TLC, a fin de dar oportunidad al actual Congreso de aprobarlo.

RIESGO PARA MÉXICO

Aunque para México se proyecta que las perspectivas se beneficien del mayor crecimiento en EU y de una demanda interna más vigorosa, esto sucederá una vez que se disipen los riesgos por el resultado de la renegociación del TLC, las posibles implicaciones de la reforma tributaria de EU y la elección presidencial en julio, informó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el documento Perspectivas económicas: Las Américas, el FMI reiteró su expectativa de que el crecimiento en México se acelere de 2 por ciento en 2017 a 2.3 en 2018, apoyado por las exportaciones netas y las remesas. Considera que las prioridades de política en el país deberían enfocarse en preservar la estabilidad macroeconómica en medio de una coyuntura externa compleja e incertidumbre en cuanto a las políticas internas, y a la vez que deben sentar las bases para un crecimiento más fuerte, sostenible e inclusivo.

Con tal fin, añadió, la continuación de una política fiscal prudente para reducir la relación deuda pública a producto interno bruto y el fortalecimiento del marco de responsabilidad fiscal son esenciales para la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Además, una mayor eficiencia del gasto público y de la recaudación de impuestos ayudaría a abordar las crecientes presiones de gasto derivadas de las necesidades de infraestructura y la seguridad social.