Renegociación del TLCAN se extenderá hasta 2018

Ciudad de México

La cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fueron exitosas y se lograron avances significativos en temas relacionados con aduanas, comercio digital y buenas prácticas regulatorias; sin embargo, duele la resistencia de Canadá y México al cambio, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron esta ronda, en la cual la administración de Donald Trump presentó sus propuestas en materia de resolución de controversias, reglas de origen y una clausula de extinción del acuerdo.

“Hoy concluimos exitosamente la cuarta ronda del TLCAN que fue del 1 al 17 de Octubre”, dijo Lighthizer al abrir la conferencia de prensa en Washington.

Lighthizer reiteró que el TLCAN “ha generado tremendos déficits que nos han costado decenas de miles de empleos”, por lo que, afirmó, al ser un acuerdo desigual, “tenemos que buscar un nuevo equilibrio”.

"Sufrimos un déficit de 500 mil millones de dólares, esto es importante para nosotros, queremos reducir este déficit y me duele y me decepciona la resistencia al cambio que veo en las dos delegaciones que hoy me acompañan", afirmó.



Acusó a Canadá y México de no querer "aceptar criterios que ya habíamos aceptado en el pasado” respecto a temas de telecomunicaciones y la lucha contra la corrupción. "Éste tiene que ser un tratado justo para los trabajadores de la Unión Americana”, dijo.

Lighthizer amenazó con no seguir adelante en las negociaciones si no hay una política manufacturera equilibrada, por lo que agradeció que se dé más tiempo para las negociaciones.

En su intervención, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que la negociación fue dura, lo cual se puede “ver en el cansancio que tenemos todos”.

Reiteró que el TLCAN es una alianza positiva que ha funcionado a lo largo de 20 años, por lo que es necesario hablar de una expansión del proyecto, pues “nuestra relación comercial es modelo para el mundo”.

“Queremos un mercado más libre en toda la región de América del Norte, que permita un mayor flujo de aprendizaje”, afirmó, “hemos consolidado prácticamente la mitad de nuestro documento”

Freeland dijo que en las negociaciones su gobierno propondrá medidas para “combatir el antidumping, tenemos que preservar la cultura canadiense y nuestro sistema comercial”, por lo que espera ver propuestas favorables como las de la ronda 1 y 3 a diferencia de las “propuestas pocos convencionales”.

“Las propuestas de Estados Unidos que tienen que ver con el producto de ese país pondrían en peligro decenas de miles de empleos en toda América Latina”, afirmó, por lo que pidió un buen mecanismo de resolución de controversias.

La quinta ronda de negociaciones se realizará en la Ciudad de México del 29 de octubre al 2 de noviembre.