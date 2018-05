"Si tu seguridad no vale 5 mil pesos, no te subas a una moto"

Torreón, Coahuila

El viento se siente en mi rostro, el bulevar está completamente despejado y la velocidad inyecta aires de libertad indescriptibles.

Las luces me dan vuelta, me siento extraño, hay dolor de cabeza, mareos, dolor en la mandíbula, siento el estó- mago revuelto y quiero vomitar. ¿Qué me pasa? No puedo mover los brazos, ni las piernas, hay un fuerte zumbido en los oídos y no escucho lo que la gente que se acerca a mi me dice, estoy tirado en el suelo, el cuello me duele y mi vista se vuelve borrosa y doble. Todo se comienza a oscurecer".

De acuerdo al sitio Drugs.com, estos son sólo algunos de los síntomas que experimenta alguien que ha sufrido una fractura de cráneo.

Jorge Isaac Borquez Ruiz y Alberto Ochoa García de 25 y 35 años respectivamente, son dos primos que más allá de la sangre, el gusto por el motociclismo los unió desde hace varios años.

Sin embargo, la necesidad de dotar de esquemas de seguridad, les llevó a establecer un negocio en el que proveen de equipo.

La idea de A+RODAR surgió en 2016, pero fue el año pasado cuando concretaron esta aventura empresarial que esperan que crezca a la par con la conciencia de seguridad y protección.





De acuerdo a la Secretaría de Salud, el uso de un casco de seguridad previene lesiones mortales en un 37%. En 2006 el riesgo de morir en un accidente de motocicleta es del 15.83 por cada mil accidentes de motocicleta, es decir, de cada 100 accidentes en motocicleta que ocurren en México 1.58 personas resultarán con lesiones mortales.

"Hay mucho mercado, lo único que falta es un poco más de cultura, en el sentido del motociclismo. Nos ven como los chicos rudos, los malos y que no nos importa nuestra vida", señaló Alberto.

"En este hobby hay doctores, ingenieros, incluso hay un cura que se compró su Harley, hay personas con todo tipo de oficio. Lo que queremos hacer, es demostrar con la cultura vial, el manejo responsable, respetar al peatón, al motociclista, al ciclista, al automovilista, compartir esta idea con los demás y que cambiela imagen que se tiene de uno”, comenta Jorge.

La tienda ubicada en una plaza comercial en la ciudad de Torreón es singular. Las lámparas son cascos donados por motociclistas que compraron este accesorio para tener mayor seguridad.

Conducir de una manera correcta y respetar los señalamientos viales, ayuda a la prevención de los accidentes. “Esto va de la mano el que los automovilistas, nos consideren más responsables. Todo va vinculado con la seguridad. El manejar moto no sólo significa subirte y darle a la velocidad”, insistió Borquez Ruiz.

Previamente, Alberto llegó a la tienda, se bajó de su motocicleta, se quitó el casco, tiene en su cuerpo lo que ellos llaman un “ajuar de seguridad”.



“Hay cascos que valen hasta 20 mil pesos. Un ajuar completo para uso urbano llega a costar alrededor de 15 mil pesos adquiriendo el casco, guantes, armadura, rodilleras, botas”. Además se pueden adquirir cuellera, riñonera, protecciones para caderas, todo dependiendo del giro y el tipo de motociclismo que se practique.

“Los accesorios de seguridad se prueban a partir de los 30 kilómetros por hora, ya te puedes caer, romperte la muñeca, rasparte la rodilla, entre otros. Si tu seguridad no vale cinco mil pesos, no te subas a una motocicleta”, enfatizó Ochoa García.

Las pruebas de seguridad de los cascos se dan a 30 kilómetros por hora, es la velocidad en que se puede fracturar un cráneo. A nivel regional les ha sido complicado conseguir la estadística de accidentes en motocicleta.

Consideran que es necesario, para el trabajo de promoción que realizan en el sector, sobre todo aquel dirigido a repartidores, que al estar protegido, le resulta a la empresa mucho más barato la inversión en la seguridad de su empleado.

Con planes de crecimiento, su intención es generar conciencia de que en materia de seguridad y protección personal, es necesaria la inversión. “Si no, ni para que te subas a la moto”.