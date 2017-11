Instalan Comité del Tianguis Turístico Mazatlán 2018

Ciudad de México

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero y el gobernador Quirino Ordaz Coppel instalaron el Comité del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, evento que reunirá a promotores de 80 países en abril próximo, con la confianza de que será el más exitoso en la historia.

Tanto De la Madrid y Ordaz destacaron las obras de infraestructura que se realizan en Mazatlán para dotarlo de atractivos como la modernización del Malecón y del Centro Histórico.

Quirino Ordaz señaló que este Tianguis será el último del presidente Enrique Peña Nieto por lo que “tenemos que despedir, en materia turística, al presidente como el mejor tianguis de la historia y que se vaya con ese gran mensaje que él dará al mundo, desde aquí, desde Mazatlán”.

Destacó que hay una gran responsabilidad pues no es un Tianguis más, por lo que advirtió que “tenemos que darle todo el empeño, toda la atención, aquí no hay excusas por parte de Sinaloa, no las habrá (por los funcionarios) en cuanto a que no puedo ir a esta reunión o no va a pasar esto; las reuniones que se acuerden, se cumplen y si no, se van, así de claro”.

El Tianguis será lo más importante y lo prioritario. “Que quede muy claro para todos mis funcionarios, si no asisten, si no vienen, presenten su renuncia”.

Héctor Flores, presidente del Consejo de Promoción Turística, destacó que el compromiso es hacer de este evento el mejor en la historia para que Mazatlán sea el puerto internacional que se busca, en un país que es potencia turística.

Gaspar Pruneda, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, ponderó que este evento traerá un impulso sin precedente a Sinaloa pues “un peso que cae en turismo es una derrama para todos los sectores y su beneficio será para todo Sinaloa”.

El titular de la Sectur y el gobernador sostuvieron una reunión con el sector turístico y entregaron reconocimientos a ejemplares trabajadores de la industria, donde Ordaz destacó que México paso del 15 lugar al 8 como destino turístico de los viajeros internacionales, gracias en gran medida a la labor de los trabajadores de la llamada “industria sin chimenea”.

Ellos, dijo, contribuyeron para que el número de visitantes en el país llegue a los 35 millones, siendo también generadores de una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos dólares, convirtiendo así a México en uno de los países más atractivos para visitar.

También aprovechó para anunciar que se trabaja en la remodelación del estadio “Teodoro Mariscal”, pues en el 2019 o 2020, Mazatlán podrá ser sede de la Serie del Caribe, así como también informó que en este puerto se tendrá el mejor Acuario de América Latina y que en breve se iniciará la construcción del nuevo Hospital General de Mazatlán, en esta última obra la inversión será de mil millones de pesos.

En su intervención el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dijo que quien no vive para servir no sirve para vivir y “que mejor lugar para demostrar esto que en esta industria de servicios, como es la turística”.

Recordó que México es un país único, y lo que lo hace único no son solo las playas, las montañas y la gastronomía, que por cierto en Sinaloa es buenísima, sino los mexicanos, que se sienten orgulloso de la historia, además de que son humildes y sencillos.

El funcionario federal reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la actividad turística y dijo que el turismo no es un fin, sino un medio para que mejore el nivel de los mexicanos, pues no se vale tener zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera, lo que se tiene que hacer es tener destinos turísticos de primera.





CPR