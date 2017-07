Tesla iniciará este viernes la producción de su Model 3

Con dos semanas de anticipación, Tesla iniciará el viernes la producción de su automóvil "Model 3", el coche eléctrico de rango medio con que el busca conquistar al público consumidor, anunció hoy su director, Elon Musk.

"El Model 3 pasó todas los requisitos reglamentarios para (el inicio de la) producción dos semanas antes de lo previsto en su calendario", escribió en su cuenta de Twitter el millonario, también director de SpaceX

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday