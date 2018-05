Terrafina detiene inversiones por TLC y elecciones

México

Derivado de la incertidumbre que se ha creado por las elecciones presidenciales en México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Fibra Terrafina detendrá su plan de adquisiciones de complejos y se centrará en consolidar su portafolio actual.

En entrevista con MILENIO, Alberto Chretin, director general de la empresa, indicó que este escenario de volatilidad existente se dará durante todo 2018, por lo cual “no es prudente” ir al mercado accionario para levantar capital y realizar compras de proyectos.

“Este año no planeamos hacer más adquisiciones, no pensamos ir al mercado a levantar dinero, no es prudente”, señaló.

Terrafina posee 296 propiedades inmobiliarias, que incluyen 284 instalaciones industriales de aproximadamente 40.6 millones de pies cuadrados y 12 parcelas de tierra reservadas, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico de su cartera.

Según Chretin, en los cinco años que tiene de vida Fibra Terrafina, su crecimiento de complejos se ha basado en adquisiciones, desarrollo de proyectos e incremento orgánico de portafolio.

Detalló que la última adquisición que realizaron fue el año pasado, cuando compraron un portafolio a un desarrollador inmobiliario en Saltillo, por 220 millones de dólares.

En agosto del año pasado inició la renegociación del acuerdo comercial, la cual busca actualizar diversos temas que involucran a los tres países, aunque la posición del gobierno de Estados Unidos ha detenido el avance del proceso y su conclusión.

En tanto, la autoridad mexicana ha indicado que existen posibilidades de que el nuevo tratado comercial se concluya este año, antes de las elecciones presidenciales.

Chretin mencionó que la volatilidad e incertidumbre se prolongarán todo el año, por lo que se centrarán en consolidar sus propiedades existentes, materializar economías de escala y fortalecer los nuevos sectores a los que han entrado.

Respecto a un eventual triunfo del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que tiene un optimismo cauto porque el sector manufacturero, uno de sus principales clientes en renta de inmuebles, es importante para México por la generación de empleos y divisas.

El director de Fibra Terrafina consideró que los candidatos José Antonio Meade, de Todos por México, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente, son mayores promotores de esta industria; mientras que López Obrador, si bien no lo difundiría en su máxima expresión, si lo mantendría debido a su importancia.