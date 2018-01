Apuesta Tequila Sauza a nuevos consumidores

Guadalajara

Con una experiencia de 144 años la firma tequilera Casa Sauza busca conquistar a nuevos nichos de mercado.

La empresa, propiedad del Grupo Suntory, lanzó al mercado sus tequilas Tres Generaciones y Hornitos de tipo cristalino.

Servando Calderón, director de Operaciones, explicó que con estos nuevos lanzamientos buscan llegar a nuevos paladares.

Recientemente la empresa lanzó Tres Generaciones cristalino para México y Hornitos cristalino para Estados Unidos que también próximamente se venderá en México.

“Ha sido una modalidad interesante porque es un tequila suave, su contenido es de 35 por ciento de alcohol en volumen y tiene ciertas notas dulces, entonces lo que hemos observado en el consumo con gente que quiere acompañar su comida con tequila y quisiera algo más suave se inclina por el cristalino”, comentó.

Al cierre del año pasado Tequila Sauza produjo alrededor de 3.8 millones de cajas de tequila que se vendieron en más de 40 países.

Del total de la producción el 75 por ciento se destina al mercado de exportación.

“De ese 75 por ciento más del 85 por ciento se va a Estados Unidos y el otro se reparte en alrededor de 40 países destacando Reino Unido, Francia, Holanda, España y Rusia”, dijo.

Servando Calderón dijo que Estados Unidos sigue siendo su principal mercado de exportación donde han visto crecimientos en algunas de sus marcas de hasta dos dígitos.

“Las exportaciones van muy bien, tenemos crecimientos en Hornitos, también Sauza Blue tanto el Silver como el Reposado, pero Hornitos está creciendo de una manera interesante el plata y cristalino”, comentó.

Para este año esperan crecer a doble dígito incrementando la participación de mercado en Estados Unidos y otros países.

Tequila Sauza también tiene presencia en algunos países de Asia como Japón donde se encuentra la sede del corporativo al que pertenecen.

“Japón destaca de manera importante, este mercado ha venido creciendo sobre todo en marcas y presentaciones que ya teníamos en otros mercados”.

Detalló que en este mercado el año pasado se lanzó un coctel cítrico con Sauza Blue que ha gustado a los japoneses.

Este año la empresa espera crecer en la capacidad de producción, fabricación de envases y digitalización.

“Le apostamos mucho a la automatización, hay temas en los que nosotros no vemos que haga una diferencia y que no agrega valor por ejemplo cargar un horno a mano, no hace diferencia ni para la persona ni para la empresa, se puede simplificar y automatizar y ese tipo de labores que no agregan valor las vamos a cambiar”, concluyó.

Claves

Tradición desde 1873

144 años tiene de experiencia la empresa

3.8 millones de cajas se produjeron el año pasado

300 empleados tiene la compañía



SRN