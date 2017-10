Tequila, la sangre en las venas mexicanas

México

Clemente nació en Guadalajara, Jalisco, la tierra tequilera por excelencia. Cuenta que cuando probó por primera vez esta bebida espirituosa fue en pleno festejo patrio de varios años atrás, pero ya viviendo en la Ciudad de México; dice que sintió el fuego atravesar sus entrañas, como si su tierra natal le reclamara el abandono. No entendía cómo sus compañeros y millones de mexicanos disfrutaban del tequila.

“Mira el cuerpo del tequila, olfatea, toma un pequeño sorbo, enjuaga tu boca, pásalo, e inmediatamente después sopla”, fueron las instrucciones que le dio un amigo. Don Clemente las llevó a cabo como si fuera un ritual y todo fue diferente, su tierra ya no le reprochaba nada, todo lo contrario, sintió un abrazo nostálgico y una experiencia multisensorial que evocaba los sembradíos azules contrastantes con el rojo de la tierra.

Sin duda, el tequila es uno de los más grandes símbolos mexicanos, y de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CTR), durante 2016 se produjeron un total de 273 millones de litros, un aumento de 20 por ciento en comparación con los 228 millones de un año antes.

Al igual que don Clemente, un número significativo de paladares degustan tequila, especialmente en el mes de septiembre. Según el estudio Bebidas Alcohólicas en México, realizado por la empresa de consultoría Kantar Worldpanel, en el último año siete de cada 10 compradores de bebidas alcohólicas prefirieron el tequila; en la lista le siguen los destilados y el brandy.

“La industria crece porque el tequila está al alza en las categorías establecidas a escala mundial (whisky, ron, vodka, etc.). Aunado a lo anterior, la mezcla del tequila 100 por ciento de agave y tequila está cambiando. Cada vez se requiere más tequila 100 por ciento agave, lo que implica más valor en la región”, afirma Francisco Soltero, director de Planeación Estratégica y Asuntos Institucionales de la compañía Patrón Spirits México.

Las estadísticas del CRT sostienen que en los últimos 10 años, el agave tequilana weber —variedad azul que da origen al tequila— ha incrementado su demanda en 14.3 miles de toneladas como materia prima para hacer tequila 100 por ciento de agave.

Además de ser una bebida representativa de México, es parte de una industria que da empleo —directa e indirectamente— a alrededor de 70 mil familias mexicanas.

En su característica tierra roja, que otorga su denominación de origen (Guadalajara), se contemplan hasta 120 mil hectáreas en donde 338 agaves tequilana weber acunan el alma de la bebida más emblemática del país. Ahí, 7 mil 500 agaveros trabajan bajo el fuerte rayo del sol para jimar el corazón del agave, y así poder ofrecer en cada litro de tequila el alma de un estado cálido y alegre.

“La primera vez que muchas personas prueban el tequila resulta no ser una experiencia grata porque no tiene una adecuada cultura de degustación. El tequila no es una bebida que se deba vulgarizar usándola para emborracharse rápido, hay que aprender a verlo como un elixir para el paladar más exigente con un contenido tanto ancestral como artesanal”, argumenta Margarita Islas, directora de ventas de la firma artesana Tequila de Corazón.

Con el corazón

Tequila de Corazón es una marca mexicana artesanal que nació en mayo de 2006 y esconde una gran historia. “Ofrecemos tequila blanco, reposado, añejo, extra añejo y crema de tequila de categoría premium. En cada botella no solo estamos nosotros como tequileros y mexicanos, sino desde nuestros artesanos, que con la fuerza de sus pulmones soplan cada botella, hasta el jimador, que a pleno rayo de sol trabaja la piña del agave para hacer posible este divino elixir. Más que tequila, llevamos tradición y una importante muestra de México alrededor del mundo, como ya lo hemos hecho en España, Alemania, Bélgica, Colombia, Chile, Argentina y muchos países más.”, cuenta Margarita Islas.

En entrevista, Jersahin Lara, director de Tequila de Corazón, señala que aunque todavía son una empresa en pleno crecimiento, cuentan con un exhaustivo proceso de producción y control de calidad en su amplio y colorido catálogo que evoca rasgos de la folclórica cultura mexicana.

Asimismo hace hincapié en que eol comercio electrónico se ha convertido en el principal aliado de la firma tequilera, toda vez que 80 por ciento de sus ventas son por medio de dicho canal.

La conversación con don Clemente sigue su curso y a su mente viene el recuerdo de una ocasión en la que le enseñaron a tomar tequila como todo un profesional. Mira, dice mientras acomoda su dedo índice en el pliegue del pulgar, dejando como consecuencia una micro ollita, acto seguido exprime únicamente unas gotas de limón en su interior y dice: “Primero pruebas el tequila, y si lo quieres acompañar con limón, te lo tomas de aquí. Es la cantidad exacta para que no se pierda la consistencia de esta delicia...”

El Patrón

Como en cualquier industria, en la tequilera existen marcas consolidadas que son referentes no solo de su sector, sino de todo un país a escala mundial. Es el caso de Tequila Patrón —firma estadunidense, pero que produce en México—, empresa que nació a finales de los años 80. La tequilera se erigió ante la necesidad de exaltar una bebida que antes se creía barata y hasta corriente, específicamente en Florida, Estados Unidos (su lugar de origen).

Con esfuerzos de varios empresarios dedicados a dicha enmienda, lograron darle valor a la bebida en el mercado extranjero. En esa época el costo promedio de una botella de tequila era de solo 15 dólares; sin embargo, la comercialización de la categoría ultra premium ha llevado la media a 40 dólares.

Francisco Soltero, director de Planeación Estratégica y Asuntos Institucionales de Patrón Spirits México, afirma que de cada 10 botellas que se venden alrededor del mundo, entre seis y siete son de Patrón. “Estamos dentro de las tres tequileras más grandes del planeta debido a que no vendemos volumen, sino valor”.

Recalcó que la responsabilidad que implica ser una de las más importantes tequileras con presencia en 120 países no significa que el camino ha terminado, sino todo lo contrario, por lo que ahora se enfoca en introducir la categoría “tequila” en nuevos mercados.

“Sin duda esto beneficia a la industria en general y por supuesto a México, porque el tequila está siendo ejemplo de la gran calidad de los productos de este país”, argumenta Francisco Soltero.

Muestra de lo anterior son las estadísticas publicadas por el CRT, organismo que ha reportado en los últimos 10 años un ascenso en la exportación del tequila 100 por ciento de agave de 41.7 millones de litros. Entre los principales países receptores de esta emblemática bebida —según cifras al cierre de 2016— están en primer lugar, Estados Unidos con alrededore de 149 millones 380 mil 172 litros, seguido por Alemania, España, Francia, Japón, Reino Unido y Sudáfrica.

Tequila y destilados de agave

A través de los años, don Clemente se ha convertido en un asiduo promotor de este elixir que en su bouquet contiene no solo el trabajo de numerosos jaliscienses, sino la esencia misma del país que representa. Acompañando al tequila con limón y hasta con chocolate, enaltece la bebida haciendo especial hincapié en que una botella 100 por ciento de agave y una de destilado de agave no son lo mismo.

La Norma Oficial Mexicana del Tequila define a los destilados de agave como la bebida derivada de la molienda de las cabezas de agave, posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica, siendo susceptibles de ser enriquecidos por otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49 por ciento.

El director de Tequila de Corazón, Jersahin Lara, afirma que el tequila tiene numerosas propiedades curativas, además de que su producción es sumamente cuidada y minuciosa. Todo esto aunado a que el tequila 100 por ciento de agave es “natural” y no contiene ningún tipo de endulzantes artificiales, es decir, solo los azúcares del agave.

“Hace algunos años la industria estaba preocupada porque parecía que el crecimiento de los destilados de agave iba en contra de los tequilas: si crecen unos, los otros tienen que decrecer, pero hemos visto que no necesariamente es así”, dice Francisco Soltero.

Después del vasto recorrido y enriquecedoras catas de la patriótica bebida, en el paladar persiste el sabor de la entrega, el valor y la pasión de un pueblo guerrero, orgulloso de sus raíces y siempre levantando la vista al Sol.

El recorrido ha concluido. El señor Clemente se aleja a paso lento por los campos de agave, convencido de que aún queda un largo trayecto que recorrer y numerosos paladares por conquistar. Como buen tequilero, desde su trinchera enaltece a su país y a la bebida que lleva en la sangre.

El agave es el principal insumo que se necesita para elaborar tequila; durante 2016 se utilizaron alrededor de 941 mil toneladas.

La bebida tiene dos variantes: se pueden encontrar en el mercado destilados de agave y tequila 100% agave.

Según expertos, lo ideal es degustarlo solo, o cuando mucho con con unas cuantas gotas de limón.