Sura prevé panorama positivo para Afores pese a elecciones

Ciudad de México

Si bien este año electoral genera un escenario de incertidumbre política y económica, así como de volatilidad para el peso mexicano, se espera que el mercado de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registré un crecimiento del 11 por ciento y rendimientos de hasta 7 por ciento para los accionistas de Sura Management México.

"En general el panorama que estamos viendo en este año es de un optimismo cauteloso, creemos que las cosas se van a dar bien para México", expresó el CEO de la compañía, Pablo Sprenger.

En conferencia de prensa, el directivo indicó que, en el panorama económica con la posible ruptura del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque existe un riesgo se espera una renegociación exitosa.

"Con Donald Trump no se acaba el mundo y México es mucho más que un TLC con Estados Unidos y Canadá, y hay más países que el país vecino que voltean a ver hacia el mercado mexicano para invertir", aseguró.

Además, en su opinión sostuvo que, aunque en México sí generaría volatilidad, menor inversión y desaceleración, con una ruptura comercial, este escenario sería peor para Estados Unidos.

"La opinión de Sura y la mía es que el TLCAN no se cae; se renegocia, y yo creo que será una noticia positiva para México", agregó.

En relación, a los niveles de inflación que registra el mercado de 6.75 al cierre de 2017, y donde se vislumbra para el primer semestre llegue a 7.5 por ciento, de ahí en adelante, consideró que se registrará una baja.

En este contexto, sostuvo que las inversiones de la compañía y los rendimientos para los accionistas deben apostarse en el largo plazo, con prudencia, pero también viendo oportunidades en el corto plazo con los beneficios que puedan obtener de las tasas variables.

Indicó que los temas complejos de este año como las elecciones que provocarán volatilidad de aquí a julio y probablemente más alta para el primer trimestre; no obstante, no tendrán no se visualizan un escenario de mayor complejidad al término del proceso, independientemente del candidato.

"Meade es un buen candidato, podría ser un buen presidente, Anaya también es un candidato interesante y López Obrador es un candidato que lleva 18 años y también merece una oportunidad", consideró.





CPR