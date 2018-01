No supeditar el TLC a las elecciones, pide Guajardo

México

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, negó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte esté supeditada a los comicios del próximo 1 de julio.

En entrevista para El País, en Washington, tras la reunión que sostuvo el pasado jueves con el negociador estadunidense, Robert Lighthizer, el funcionario federal fue cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump sugiera que la negociación del TLCAN se pueda extender hasta después de las elecciones presidenciales, Guajardo señaló que un convenio de este tipo no debe sujetarse a procesos electorales.

“Una negociación tan importante no debe estar sujeta a calendarios electorales. Sin duda, es mejor para los mercados una decisión más temprana que tardía. La calidad de lo negociado debe estar definida por su sustancia y eso podrá ocurrir antes, durante o después de las elecciones mexicanas. Si hay condiciones para llegar a un acuerdo antes de las comicios no debemos desperdiciar esa oportunidad. Pero no vamos a forzar concesiones por anticipar los tiempos”, dijo Guajardo.

Sobre el riesgo de que el convenio llegue a su fin, detalló que su reunión con Lighthizer fue para preparar la sexta ronda de la negociación y aseveró que “todos estamos interesados en caminar hacia adelante y buscar soluciones”.

Añadió que las declaraciones de Trump en las que afirma ser flexible sobre la durabilidad de la negociación “sugieren que una posible terminación del TLC no es inminente”.