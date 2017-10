¿Cómo fue la reacción de la sociedad mexicana después del sismo?

Los mexicanos salimos más rápido a las calles para ayudar que hace 32 años, cuando fue el sismo del 85. Lo que se vivió en esta ocasión fue una efervescencia de igualdad real, en la que no importaba si eras millennial o baby boomer. En esos momentos de crisis efectivamente todos éramos iguales, había una interconectividad que se salió de las redes sociales y pasó a la vida real.





¿Qué diferencia hubo?

Hace 32 años, la gente se quedó en shock los primeros tres días y estaba muy al pendiente de la radio; sin embargo, al igual que hoy, fueron los jóvenes quienes salieron primero a ayudar. En esta ocasión, hay un cambio muy interesante y es que unió a varias generaciones a través de las redes sociales.





Durante los días posteriores al sismo, su firma de investigación salió a las calles, ¿qué encontraron?

Detectamos muchos valores como empatía, espontaneidad, determinación, organización, optimismo, esperanza, honestidad y generosidad en la sociedad mexicana.

Sin embargo, los antropólogos encargados del estudio también se dieron cuenta de que los niños estaban demasiado tranquilos. Me comentaron que esta reacción no era normal, porque no tenían pánico ni estaban llorando.

Por ello, empezamos hacer sesiones de grupo con psicólogos y especialistas para que estos niños sacaran las emociones que tenían guardadas. Estas sesiones originaron la creación de un libro didáctico con la finalidad de ayudar a los infantes después de un sismo.





¿Cómo se llama el libro?

Se llama Yo después del temblor, y fue escrito en forma de cuento con la ayuda de los niños, los papás, los rescatistas y psicólogos.





Además de ayudar a expresar sus emociones, ¿qué pretende fomentar en los niños?

El libro pretende fomentar una cultura sísmica y hacerles ver que son el futuro de nuestro país, por lo que no se debe perder la solidaridad.

La primera parte del libro está orientada a que saquen sus emociones y puedan compartir sus experiencias con los demás. La segunda parte tiene que ver con los valores, estos que transmitimos los mexicanos los días posteriores, como bondad, trabajo en equipo, ingenio, valentía y generosidad, que los niños traducen como súper poderes que adquirió la sociedad después del sismo.





¿Cómo se puede adquirir el libro?

Será totalmente gratuito y también podrá ser descargado su versión e-book por internet.





¿Podemos usar los lamentables hechos del sismo para reconstruir?

Sí, creo que debemos dejar de lado las dudas y las incertidumbres, siendo transparentes. El sismo del 19 de septiembre dejó al descubierto la necesidad del orgullo del mexicano, pero también representó una enorme oportunidad para las marcas para construir este espíritu, y así retomar lo bueno a través de sus promociones y estrategias de comunicación.