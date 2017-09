Siemens explicará el ‘apagón’ en el noreste

México

Siemens es el tecnólogo encargado de la revisión y el dictamen sobre el fallo en la subestación de transmisión en Nuevo León que provocó un apagón en el noreste del país el fin de semana pasado, y en los próximos días dirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) qué hacer para arreglar el daño.

El director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Eduardo Meraz Ateca, detalló que en estos momentos la subestación está sin operar, pero el suministro fluye en los estados afectados, que fueron Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, pues se están alimentando de energía de otras subestaciones.

“Hubo una falla en una subestación eléctrica de 400 kilovoltios en Monterrey, pero no nos dimos cuenta hasta que la CFE nos reportó el problema; nosotros lo que vimos nada más fue que de repente se empezaron a abrir interruptores, y se apagó”, dijo.

Al haber esa falla eléctrica “muy severa”, explicó, se tiene que interrumpir la circulación de la corriente, porque es como un corto circuito en una casa, si no se hace se quema todo; sin embargo, los sistemas de protección de la subestación que deberían haber liberado la falla, no se sabe por qué razón no lo hicieron; fueron otros más remotos los que empezaron a hacerlo.

“Vimos que estaban sin energía Nuevo León, partes de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua; la tarea del Cenace fue buscar restablecer y alimentar de los puntos que nos quedaban con energía de nuevo a las estaciones eléctricas; eso es un proceso que se hace paulatinamente, por eso se tarda tantas horas”, explicó.

Meraz Ateca dijo que el Cenace está preparado para responder a esas emergencias en todo el país; de hecho, se capacita a los operadores por medio de simuladores que los hacen enfrentar fallas eléctricas.

Respecto a si se puede hacer válida alguna indemnización de la CFE a los afectados, señaló que éstos pueden reclamar, pero si son causas de fuerza mayor o casos fortuitos, como lo fue éste, generalmente no se pueden compensar.