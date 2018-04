Shark Tank presenta su tercera temporada

Ciudad de México

Shark Tank, reallity donde empresarios invierten en emprendimientos innovadores, presentó su tercera temporada, la cual iniciará este viernes 13 de abril y añadirá a dos 'tiburones': Luis Harvey (director general de Nexxus Capital) y Marcus Dantus (fundador de Startup México).



TE RECOMENDAMOS: Trump libra guerra comercial con Ruanda por ropa usada

El programa de televisión se ha convertido en el semillero de grandes negocios y durante la presentación de la nueva temporada, los 'tiburones' (6 empresarios mexicanos) aseguraron que ya tienen en el mercado negocios de las temporadas anteriores.

Algunos de ellos son Piñata To Go, dedicado a la fabricación y venta de piñatas armables, apoyado por Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab, y Arturo Elías Ayub,director de comunicación corporativa de América Móvil; los productos de limpieza también apoyado por Rodrigo Herrera, y el apoyo a los campesinos de Guerrero, acogido por Carlos Bremer, director general de Value Grupo Financiero.

"Los emprendedores en México necesitan de un ambiente de mas inversión, además, muchos de los participantes llegan creyendo que necesitan gobierno corporativo, que necesitan una guía pero en realidad es muy poco lo que necesitan y eso ha facilitado mucho el poder apoyarlos", dijo Patricia Armendáriz.

Durante la tercera temporada, Arturo Elias será tiburón invitado pues por cuestiones de agenda no podrá participar en todos los capítulos.



GGA