Senado de EU votará nuevo TLC hasta 2019

Redacción

El Senado estadunidense no tendrá tiempo para revisar el nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) antes de 2019, advirtió en entrevista televisiva el líder de la mayoría de la cámara alta de ese país, Mitch McConnell. A su vez, la Comisión Internacional de Comercio estadunidense tiene hasta el 20 de diciembre para presentar sus conclusiones sobre una evaluación por el probable impacto que tendrá este acuerdo sobre la economía. No obstante, se prevé que los presidentes de los tres países del acuerdo, Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau realicen una firma protocolaria; lo que significa que en el caso de México será Andrés Manuel López Obrador quien continúe con el proceso legislativo hasta la implementación del acuerdo.



“Ese será un tema del próximo año porque el proceso por el que tenemos que pasar no permite que terminemos este año”, señaló Mitch McConnell.



Según un documento publicado en la página del Federal Register (el diario oficial estadunidense), el informe de la Comisión evaluará el probable impacto del acuerdo comercial “sobre la economía de EU en su conjunto, en sectores industriales seleccionados y en los intereses de los consumidores”.



La Comisión presentará su informe completo al presidente Donald Trump y al Congreso a más tardar el 20 de diciembre de este año, según lo estipulado en el Federal Register.



Las fechas de la evaluación explican lo dicho por el senador republicano de EU, quien señaló que la cámara alta no votará este año el pacto comercial revisado de la región, lo que dejará el asunto al próximo Congreso que se elegirá en noviembre.



La evaluación del acuerdo se realiza luego de que el pasado 31 de agosto la comisión recibió una carta del representante de comercio, Robert Lighthizer, donde declaró que el presidente Trump había notificado al Congreso su intención de entrar en un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá si éste último estaba dispuesto, el cual se concretó el 1 de octubre.



En su carta del 31 de agosto, Lighthizer solicitó a la Comisión preparar un informe aludiendo a la Ley TPA (Autoridad de Promoción del Comercio), la cual requiere que cualquier acuerdo de comercio final esté abierto al comentario público 60 días antes de que el Presidente lo firme, y hasta cuatro meses antes de que se vote en el Congreso.



La Comisión presentará al Presidente y al Congreso un informe que evalúe el posible impacto en EU, incluidos en el producto interno bruto, exportaciones, importaciones, empleo y posición competitiva de las industrias.



La ley requiere que la Comisión revise las evaluaciones económicas disponibles respecto al acuerdo, incluido el texto sobre cualquier pacto propuesto equivalente.



Las fechas del estudio





Fecha límite para presentar solicitudes en la audiencia pública.







Último día para presentar escritos y declaraciones previas a la audiencia.







Audiencia, que puede continuar el 16 de noviembre si es necesario.







23 de noviembre



Fecha límite para presentar los escritos posteriores a la audiencia.







Presentaciones de reportes escritos.