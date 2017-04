Avanza Junta Local, pero persiste retraso

Guadalajara

La buena noticia es que la construcción de la nueva Junta Local de Conciliación y Arbitraje registra un porcentaje de avance cercano al 70 por ciento y podría quedar concluida al 100 por ciento para el próximo 30 de junio.

La mala es que existe un enorme rezago para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral que entre otras cosas prevé que las juntas sean operadas por el Poder Judicial.

De acuerdo con una inspección realizada ayer por MILENIO JALISCO a las obras se constató que las estructuras del inmueble registran un avance importante principalmente en el edificio, pero faltan los patios y la fachada.

Además detalles de pintura, equipamiento, sistemas de cómputo y redes, entre otros.

Primero se dijo que la obra se entregaría en junio del año pasado, luego debido al atraso en su inicio y una clausura de las obras por falta de permisos, se pospuso la entrega para diciembre y después el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, aseguró que sería para finales de junio.

El inmueble que se ubica sobre la calle de Palmas 96 en Guadalajara, debía tener un costo de 80 millones de pesos, 25 millones de pesos más que lo que se presupuestó inicialmente debido a que la vieja edificación donde se construye tuvo que demolerse por inservible.

Atrasado nuevo modelo

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) aseguró que existe rezago para la implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral que prevé entre otras cosas,la instalación de la nueva Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“El plazo vence en febrero del siguiente año, realmente estamos a 10 meses y es un tema en el cual ya estamos trabajando por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Ricardo Suro y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Tomás Figueroa para ver las partes involucradas y saber cómo vamos a hacer esa correcta transición”, dijo Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex.

El dirigente empresarial reconoció que ni las dependencias involucradas como la Secretaría del Trabajo están preparadas.

“Es que no está nada claro no hay certidumbre ni de recursos financieros ni de recursos humanos y el tema no es nada mas de Jalisco el tema es federal, de hecho acabamos de tener una reunión hace un mes con el subsecretario Amante, y el tampoco tiene una plena claridad, ni siquiera la Secretaría del Trabajo a nivel Federal tiene una claridad de como lo va a aterrizar a instrumentar de que recursos se va a dotar y pues obviamente la presión que estamos haciendo como Coparmex a nivel nacional es que se defina cuales serán las reglas del juego a nivel federal y obviamente aquí en Jalisco lo que queremos hacer es empezar a prepararlos empezar a capacitar gente y que el día de mañana lleguen los mejores a poder impartir la justicia laboral."

Mauro Garza reconoció que han realizado un trabajo coordinado con la Secretaría del Trabajo para mantener la paz laboral en el estado.

“Lo que nosotros vemos con la secretaria del Trabajo es que trabajamos bien, fuimos escuchados creemos que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje hemos trabajado bien existe la representación tripartita, el día que entró Tomás Figueroa ese mismo día nos reunimos con él, celebramos que nos haya buscado que nos hayamos reunido”, dijo.

Agregó que Jalisco goza de una paz laboral gracias a la comunicación y trabajo que hay entre el sector patronal, sindicatos y gobierno.

