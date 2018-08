Se agudiza entrada de autos ‘chocolate’

Pilar Juárez

No hay una cifra estimada sobre el número de vehículos de contrabando que entran al país; sin embargo, en los últimos meses en la frontera norte se observa una “explosión” de este tipo de unidades, impulsado por la permisividad de los gobernadores estatales, denunció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).



Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, indicó que el contrabando de esos autos, también llamados chocolate, se agudiza en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.



Dijo que esa alza se origina en parte por la importación de autos declarados en pérdida total en Estados Unidos, al eludir las pruebas de emisiones contaminantes y adquieren certificaciones apócrifas.



“Evaden el control de títulos yendo hacia un simple salvage —auto no apto no para circular debido a que está dañado por un accidente o por haber sido robado—, con el que se permite su importación a México”, explicó.



Destacó que recientemente se ha observado la postura de legisladores de estados fronterizos para promover una ley que regule los vehículos chocolate; sin embargo, advirtió, una liberación o apertura tendría implicaciones graves en la industria.



Agregó que facilitar la importación de vehículos usados puede ser muy útil para “cobrar un aplauso momentáneo”, pero se estarán lesionando los intereses del país, por lo que hizo un llamado a reunirse con el equipo de transición del próximo gobierno para evitar se fomente la legalización de autos chocolate.



“No podemos dejar que el periodo de transición sea un argumento para soltar la responsabilidad, porque nos llevaría a fuertes impactos negativos y distorsiones económicas, además de que aumentan los vehículos que circulan en México en condiciones de peligro”, dijo Rosales.



Por otro lado, según la AMDA, a junio pasado la importación de vehículos usados, es decir, aquellos con control, fue de 68 mil 546 unidades.