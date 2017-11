Sin prórroga para emitir factura electrónica 3.3: SAT

Tampico

No se tiene previsto que haya prórroga en el uso e implementación del esquema de factura electrónica versión 3.3 por tanto es conveniente que los contribuyentes actualicen sus sistemas, ya que las sanciones por no emitir comprobantes fiscales con esta nueva disposición será de 1 a 5 pesos por cada comprobante no emitido, manifestó Fernando Rodríguez Hernández administrador local del Servicio de Administración Tributaria (SAT) zona conurbada.

Destacó que sólo quedan 15 días para que contribuyentes puedan presentar sus comprobantes fiscales con la nueva factura electrónica, esta acción comenzará a partir del primero de diciembre.

Indicó que en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira existe un padrón de cien mil contribuyentes que debe migrar a la nueva versión.

Rodríguez Hernández, destacó que a nivel nacional, la estadística señala que el 60 por ciento de las personas que tributan ante la Secretaría de Hacienda han migrado a la nueva versión, por tanto proveedores y demás contribuyentes aún tiene un plazo de 15 días para cumplir con la actualización correspondiente.

