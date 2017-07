Recomienda SAT nueva versión de factura electrónica

Monterrey

Luego de que el nuevo modelo de emisión de facturas electrónicas entrara en funcionamiento el 1 de julio, el administrador de Servicios de Administración Tributaria (SAT) Nuevo León 3, en San Pedro, Francisco Javier Macías Gallardo, recomendó a los contribuyentes cambiar a este nuevo modelo.

Aunque al principio inició con algunas dudas por parte de los contribuyentes, Macías Gallardo dijo que la versión 3.3 de la factura electrónica digital contiene mejoras que ayudarán a los usuarios a tener una experiencia más sencilla a la hora de emitirlas.

"La recomendación es que empecemos a utilizar la 3.3, y en la página de internet del SAT, en su versión gratuita, ya está disponible solamente la 3.3", dijo.

Detalló que los contribuyentes podrán seguir usando la versión 3.2 de la factura electrónica digital hasta el último día de noviembre, ya que a partir del primero de diciembre la única versión disponible será la recién lanzada.

"Es importante aclarar que sigue estando disponible la versión 3.2, lo que quiere decir que va a estar conviviendo del 1 de julio hasta el día último de noviembre, las dos versiones.

"Hay un servicio gratuito que ofrece el SAT a través de su página para la emisión de una factura electrónica, he de comentar que actualmente en nuestra aplicación está disponible únicamente la 3.3", comentó.

Explicó que uno de los principales cambios en la nueva versión es lo relativo a la clasificación del producto o servicio, donde antes sólo tenían la posibilidad de seleccionar 'otro servicio', si no encontraban el que se ajustara a sus necesidades.

Con la nueva versión, el contribuyente podrá elegir entre un catálogo de 50 mil actividades diferentes, es decir, un catálogo de claves extenso.

Macías Gallardo dijo que al principio esta posibilidad generó especulación entre los usuarios, quienes pensaban que probablemente tendrían que navegar entre las 50 mil posibilidades para encontrar la indicada, algo que no sucederá así.

"Evidentemente no, hay dos buscadores dentro de la página de internet del SAT, que no está en línea, a través de la propia página en web, y otro es un archivo en Excel, donde yo poniéndole una palabra clave, por decir, servicios, me va a abrir todas las diferentes actividades que se refieran a servicios", dijo.

Dijo que en las instalaciones del SAT hay un grupo de asesores fiscales con los que los contribuyentes pueden acudir, sin cita previa, para aclarar cualquiera de sus dudas sobre la emisión de facturas.

Además, explicó que las 77 administraciones del SAT que hay en la república tendrán dos eventos semanales para el público, donde se les explicará cómo adaptarse a la nueva versión, y pueden consultar la calendarización en www.sat.gob.mx.

"En San Pedro vamos a estarlos programando todos los lunes y viernes de cada semana, de aquí hasta diciembre", comentó.

Por último, explicó que a pesar de que hasta el último día de noviembre estarán disponibles las dos versiones, una vez que el contribuyente elija por primera vez la 3.3, ya no podrá utilizar la antigua, por lo que volvió a invitar a los usuarios a migrar a la nueva emisión de facturas electrónica.