Si tienes un Galaxy, a partir de hoy podrás pagar con él

Ciudad de México

En asociación con VISA, la firma de tecnología Samsung presentó en México la solución Samsung Pay, un servicio que permite realizar pagos con solo acercar el smartphone a la terminal punto de venta como si se tratara de una tarjeta tradicional.

HS Jo, presidente de Samsung Electronics México explicó que Samsung Pay funciona como una billetera digital que será aceptada en más de 30 millones de establecimientos a nivel mundial y todo es posible gracias a la tecnología NFC que emula el uso de la banda magnética de las tarjetas.

"Los usuarios necesitan simplificación en sus pagos, por el momento todos los cuentahabientes de Banorte, Banregio, HSBC y Santander, podrán utilizar sus dispositivos móviles en casi 1.3 millones de terminales existentes en el país de forma segura", afirmó Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México.

¿Cómo funciona?

Para hacer una transacción con Samsung Pay, los consumidores simplemente necesitan deslizar hacia arriba desde la pantalla de inicio de un smartphone compatible, validar con un PIN de seguridad o su huella digital, y acercar el smartphone a la terminal para hacer el pago.

Con los nuevos smartphones de las series Galaxy Note8 y Galaxy S8, los usuarios podrán utilizar el escáner de iris como una opción adicional de autenticación biométrica.

Samsung Pay es compatible con la gran mayoría de las terminales de pago existentes, permitiendo que los usuarios paguen con sus smartphones Galaxy compatibles en cualquier lugar en donde se acepten pagos vía contactless o con banda magnética.

Smartphones compatibles

Samsung Pay estará disponible en México para los equipos Galaxy Note8, Galaxy S8 y S8+, Galaxy S7 y S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, los nuevos Galaxy A8 y A8+, Galaxy A5 (2016 y 2017), Galaxy A7 (2016 y 2017), Galaxy A9 2016, Galaxy A3 2017, Galaxy J5Pro y Galaxy J7Pro.

Seguridad

Samsung Pay utiliza tres niveles de seguridad para garantizar pagos sin contratiempos: autenticación a través de huella digital; el sistema de seguridad, Samsung Knox, que monitorea el dispositivo en tiempo real para protegerlo de cualquier malware; además, se utiliza el sistema de tokenización, gracias al cual los datos de las tarjetas no se almacenan en el dispositivo, en vez de esto, se generan tarjetas virtuales para cada transacción, de esta manera, la información sensible no está expuesta en ningún momento.

Lanzamientos

Durante el evento también se presentaron dos teléfonos con características premium: el Galaxy A8 y A8+ , dispositivos que cuentan con la certificación IP68 contra el agua, cámara frontal dual de alta calidad y ampliación del tamaño de la pantalla.



MCM