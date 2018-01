Sagarpa en NL descarta afectaciones por helada

Monterrey

Las bajas temperaturas y lluvias que se registraron en los pasados días en Nuevo León no afectaron a la producción agrícola del estado, informó el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la entidad, Fermín Montes Cavazos.

TE RECOMENDAMOS: Bomberos pedirá a AyD retomar propuesta de apoyo

El funcionario detalló que los productores locales no han reportado afectaciones de pérdida de producto o daños en plantíos por las bajas temperaturas o nevadas que se tuvieron, e inclusive la lluvia y la misma baja temperatura ayudó a algunas producciones, como la del trigo.

Además, por el momento no esperan un nuevo frente frío que pueda llegar a afectar a la producción agrícola de Nuevo León, por lo que este tema no es uno que preocupa al sector, insistió.

"Estas heladas no estaban pronosticadas tan fuerte, las del fin de año si. Venían bajas las temperaturas, pero no al nivel que las tuvimos y en el caso de enero si observamos la temperatura, no tenemos por lo pronto hasta el día de 25 de enero una posibilidad de baja de temperatura.

"Se requieren temperaturas de menos dos grados por varias horas, si es de menos tres pero por media hora o así no sucede nada. Si baja mucho para dañar la fruta, las mandarinas, necesitamos temperaturas de menos seis o siete grados durante varias horas", explicó.

fsad