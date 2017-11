"Proveedores y mano de obras, los retos"

Torreón, Coahuila

Rogelio Montemayor Seguy, presidente del Clúster de Energía Coahuila, destaca el potencial que tiene la región noreste del país tanto de hidrocarburos, así como en viento y sol.

La Reforma Energética abre la posibilidad a particulares nacionales y extranjeros a participar en el desarrollo y aprovechamiento de estos recursos.

Esto significa que dado el potencial energético, en las próximas décadas, hay la posibilidad de que se realicen inversiones fuertes.

Sin embargo precisó, se tienen que analizar las variables de la cadena de valor que permita aprovechar las ventajas de este sector, estas ventajas serán destacadas en el Tercer Symposium "Realidad Energética", que llevará a cabo Grupo Milenio el próximo 23 de noviembre en Torreón.

¿Cuáles serían los retos para potencializar el sector en la región?

Nadie sabe hacer de todo, de tal manera que si se va a hacer un pozo, se contrata servicios de distinta índole, lo mismo para construir una granja solar o un parque eólico, por lo que entendiendo esta cadena es muy amplia y valiosa.

Y en el caso de hidrocarburos que es donde el Clúster de Energía Coahuila más ha trabajado, se tienen más de 300 oportunidades de proveeduría, para hacer realidad un pozo y empezar a producir. Y ya que hay que trabajar, el primer reto es empezar a desarrollar a los proveedores.

¿La actual cadena de proveeduría no está del todo consolidada?

En este momento no, está en proceso de desarrollo. Coahuila no era un estado petrolero, por lo tanto, las empresas que están en el estado se fueron orientando a las oportunidades que había dentro de la industria automotriz, manufactura, el acero, pero no tanto a los servicios, porque el único comprador de estos era Pemex y no todo mundo se animaba a surtirle a Pemex.

Este es el primer reto que habría que enfrentar. Pero en todas estas actividades se requieren personas con un muy alto nivel de especialidad, ya sean técnicos o sean profesionales.

Este es el segundo reto, no existe en el estado ni en el país, la capacidad en las instituciones educativas, no están adecuadas a esa industria en los niveles actuales que se requieren, sí lo estaban para atender las necesidades de Pemex, como el Politécnico, la UNAM y algunos tecnológicos en los estados con mayor tradición petrolera y en Coahuila pues esto no existía.

Por lo que el segundo reto es desarrollar la capacidad para que los jóvenes de nuestro estado o de las regiones donde se están dando estos proyectos, puedan aspirar a ocupar esos cargos y oportunidades que se van a ir generando.

En el tema medioambiental, ¿qué acciones se contemplan?

Este sería el tercer reto, el que tiene que ver con el manejo de la relación de los proyectos con el ambiente. Sabemos que en la parte de hidrocarburos es una actividad de riesgo y se deben tener las regulaciones adecuadas, se deben tener las instituciones y los protocolos necesarios para que la actividad se lleve conforme a las mejores prácticas internacionales de suerte tal que no cause perjuicios al ambiente, que sea una actividad sustentable.

Desarrollar esta capacidad, ya que como no existía esto en nuestro estado no tenemos ni la experiencia ni las regulaciones, e incluso ni existía a nivel federal, ya se han venido desarrollando en los años en que se tiene la Reforma, pero hay que aplicarlas en los tres niveles de gobierno.

Un cuarto reto sería la relación de los proyectos con las comunidades en que se van a desarrollar.

Si quieren poner una tienda de abarrotes y tus vecinos no quieren que estés ahí, pues te cambias a otro punto. Pero cuando se tratan de recursos que están en la tierra, que no los pueden mover a tu antojo, tienes que hacer el proyecto en ese sitio.

Esto implica que tienes que construir una relación con el dueño de la tierra, con las comunidades que están alrededor, porque además son proyectos que estarán muchos años, de 20 a 30 años, es como un matrimonio, tiene que haber un buen entendimiento para que dure.

¿Qué nivel de involucramiento con la comunidad se tendría que generar?

Tiene que ser una relación muy estrecha, de hecho la ley lo prevé. Primero te obliga a que realices una evaluación del impacto y esto se tiene que entender no como que vas a llegar y querer que se perciba a la empresa como la que le regala cosas.

Hay que entender que cuando se llega a algún lugar, se debe conocer el impacto que se tiene en esa zona o comunidad, tanto en las personas como en el ambiente.

Si se llega y se desplaza mano de obra, este es un impacto y habrá resistencia de los que pierden su trabajo. Entonces en lugar de regalar balones, se deben encontrar fuentes alternativas de empleo que se puedan generar para aquellas personas que puedan ser desplazadas.

De tal manera que las empresas tengan claro los impactos que tendrán, los riesgos en su operación, para que diseñe un plan de gestión social donde atienda esos impactos y riesgos y no ponerse a establecer acciones que buscan tener un empleo.

