Robo de combustible puede impactar hasta 20% en precios

Ciudad de México

El robo de combustibles podría tener un impacto del 30 por ciento en las empresas y entre un 15 y 20 por ciento más en su costo a los consumidores, así lo indicó el consultor independiente de energía y economía, Ramsés Pech.

En la mesa de diálogo "Factores clave en costos de gasolina mexicana", organizada por SGS México, el especialista dijo que la infraestructura actual está protegida por Pemex y recibe apoyo por parte de las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, pero hace falta una estrategia por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para las empresas que llegan a hacer inversiones en el sector.

TE RECOMENDAMOS: Tomas clandestinas a Pemex se disparan 38%

"Los inversionistas necesitan certeza jurídica y esa la da la Secretaría de Gobernación", indicó.

Añadió que sólo se está atendiendo los problemas de las tomas clandestinas, por lo que hay que asegurar las inversiones y la infraestructura que llegará.

Por su parte el director de Oil & Gas en SGS México, Álvaro Vallejo, explicó que el tema es primordial para los nuevos jugadores y, hoy en día, ya se están acercando para saber cómo aplicar tecnología.

"Existen marcadores para combustibles para que no se adultere y conserve sus cualidades y asegurar la legalidad de la gasolina". Dijo.

Sin embargo, aclaró que esto tendrá un costo que impactará en el precio para el consumidor, pero se tendrá un control sobre el robo de gasolina.

Piden no regresar a régimen de precios administrados

Sobre la declaración que hizo el candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de congelar los costos de los energéticos, en la mesa de diálogo se pidió no regresar al régimen anterior de precios.

El director general de Regulación y Tarifas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Fernando Herrera, señaló que los precios de las gasolinas tienen que reflejar los costos asociados a ésta, por lo que, dijo, hay que voltear a ver la historia sobre lo que pasó con un régimen administrado precios.

"Los precios son una señal que le dice a los inversionistas dónde invertir y dónde no. Con el régimen de precios administrados, nos llevó a una situación en la cual no se reconocen los costos y tenemos una infraestructura insuficiente, con almacenamiento para tres días. Tenemos que recurrir al autotanque porque Pemex Refinación no tenia los ingresos suficientes para hacer estas inversiones", explicó.

Por su parte Ramsés Pech señaló que no se ha entendido que la reforma energética es la herramienta y no el plan, por lo que esto significaría que las inversiones se vayan a otro país.

"Pasará lo mismo que en 2014 dónde el precio del combustible estaba topado, y de qué sirvieron los desvelos y querer un mercado abierto, vamos a llegar a lo mismo. La geopolítica es una apertura de mercado aunque a algunos no le guste".

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Roberto Díaz de León, dijo que para los empresarios la reforma es una realidad y regresar a precios administrados es muy complicado.

"Debe darse la liberalización, el siguiente año no deberán existir estímulos fiscales. La señal que esperamos es que la reforma mantenga su ritmo. Creemos que esto proyectos anunciados y que están en procesos seguirán adelante y estamos convencidos de que la reforma llegó y va a mantenerse".





CPR