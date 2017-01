Trump critica que Rexnord traslade planta a México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de la empresa Rexnord, especializada en productos para la minería, de trasladar su planta de Indiana a México.

En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “Rexnord de Indiana se está moviendo a México y mejor dicho despedirá a sus 300 trabajadores. Esto está pasando en todo el país. ¡No más!”.

Rexnord of Indiana is moving to Mexico and rather viciously firing all of its 300 workers. This is happening all over our country. No more!