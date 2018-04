Concanaco prevé para mayo la revisión al salario mínimo

Ciudad de México

Si las condiciones económicas del país lo permiten, en mayo puede empezar el estudio para aumentar el monto independiente de recuperación (MIR) en el salario mínimo, afirmó el secretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Octavio García Méndez.

En entrevista con MILENIO, el también miembro del consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), señaló que en ese periodo se evaluará cuál será el monto exacto a incrementar, dependiendo de los datos que se obtengan de los primeros cuatro meses de 2018.

Explicó que el aumento será únicamente en salarios mínimos generales; es decir, no aplicable a salarios mínimos profesionales, "dependiendo del comportamiento económico, ya que la inflación ha ido bajando poco a poco, pero tampoco podemos presionar con un aumento, sino tomamos en cuenta todas las variables".

Es necesario revisar las variables, por ejemplo el entorno político mundial y la presión que ejerce el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además del tipo de cambio, pero sobre todo los factores de productividad y competitividad.

También señaló que las propuestas de algunos candidatos a la Presidencia son "buenas intenciones", pero la fijación de los salarios mínimos tiene un procedimiento marcado por la Constitución.

Respecto al planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, que pretende homologar los salarios con Estados Unidos, García Méndez afirmó que no es viable hacerlo en el corto plazo; "definitivamente no, las condiciones económicas, sociales y políticas de los países son diferentes, entonces no podemos homologarnos".

MCM