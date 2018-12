Daniela García

Tras tres años de fungir como subsecretario de Inversión y Fomento Industrial, Samuel Peña Guzmán anunció su renuncia a la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet) de Nuevo León para ingresar a laborar a la iniciativa privada.



En rueda de prensa, el funcionario detalló que a partir de enero de 2019 dejará de trabajar para el Gobierno del Estado, e ingresará a Grupo Finsa, empresa especialista en naves industriales. Terminará su periodo dentro del gobierno a finales del mes de diciembre.





“Ha sido un honor para su servidor pertenecer a la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, tal es la pasión que he tenido por ello que mi trayectoria comenzó en el año 2004 como coordinador de inversión extranjera, para después continuar mi servicio como director de inversión y años más tarde, como subsecretario de Inversión y Fomento Industrial”, mencionó Peña Guzmán.



Agradeció la confianza del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, del ex secretario de Economía y Trabajo, Fernando Turner Dávila y el actual, Roberto Russildi. Informó, además, que por el momento no hay un nombramiento pendiente para ocupar el cargo que deja, y esperará a que el gobernador y el titular de la Secretaría lo hagan en un futuro próximo.



Descartó también que haya más salidas por parte del resto del equipo que trabaja dentro de la dependencia.



“Deseo lo mejor para Nuevo León y continuaré trabajando en beneficio de nuestro estado desde otra posición, sé que vienen cosas aún más grandes para nuestra entidad y nuestro país”, argumentó Peña Guzmán.





