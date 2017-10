Renuncia la jefa de Uber para Reino Unido

La jefa de Uber en Reino Unido renunció a la compañía que ahora lucha contra los reguladores de Londres por la amenaza de revocar su licencia y que se enfrenta a amargas divisiones en su junta de administración.

Jo Bertram, quien es directora para mercados del norte de Europa de Uber y fue un punto de contacto principal con la autoridad de transporte de Londres, Transport for London (TfL), en asuntos regulatorios, anunció que se cambiará a otra compañía. Ella estuvo en Uber cuatro años, donde comenzó como gerente general de la oficina de Londres.

“Dados algunos de los retos actuales, estoy convencida de que ahora es el momento adecuado para hacer un cambio, y hacer entrega a otra persona que estará aquí a largo plazo y nos lleve a la siguiente fase”, dijo en un correo electrónico interno que pudo ver Financial Times, en la víspera de una reunión entre el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, y el jefe de TfL, Mike Brown. “Si bien me hubiera gustado anunciar mi cambio en circunstancias más tranquilas, me siento orgullosa del equipo que construimos aquí y tengo plena confianza en su capacidad para llevar el negocio al siguiente capítulo”. De acuerdo con Pierre-Dimitri Gore-Coty, director de Uber en Europa, Medio Oriente y África, ya comenzó la búsqueda para un sustituto.

La noticia llegó solo un día antes de que Khosrowshahi se reúna con Transport for London para una junta conciliadora, después de que el regulador dictaminó que Uber no es “apto ni apropiado” para tener una licencia de operación en Londres.

La reunión será el comienzo de “lo que esperamos sea un diálogo constructivo” en lugar de una resolución completa de los problemas de Uber en Londres, de acuerdo con fuentes cercanas a la compañía.

Será especialmente crítica para Khosrowshahi, quien prometió transformar la cultura corporativa de Uber y emitió una disculpa abierta a los londinenses después de que TfL amenazó con revocar la licencia de la compañía.

Bertram fue un contacto clave entre Uber y TfL, de acuerdo con los correos electrónicos que se dieron a conocer en respuesta a la solicitud de libertad de información. Ella participó en las negociaciones de una serie de asuntos regulatorios, desde la agilización del proceso de licencia hasta obtener los permisos para nuevos servicios de Uber en Londres.

Su periodo como directora terminó el 30 de agosto, unas semanas antes de que TfL le notificara oficialmente a Uber sobre su licencia, aunque la compañía estadunidense dijo a la prensa en ese tiempo que eso se relaciona con un cambio de puesto anterior.

A principios de esta semana surgió que Khosrowshahi se enfrentó a un fuerte desacuerdo en el consejo de dirección de Uber cuando el ex director ejecutivo, Travis Kalanick, anunció repentinamente a dos nuevos miembros del consejo, sin consultar primero al resto de la junta.

En un correo electrónico para el personal, Khosrowshahi dijo que la medida fue “decepcionante” y que Kalanick no lo discutió primero con él. “Cualquiera diría que esto es muy inusual”, escribió al personal.