Renuencia de marcas a regresar a YouTube

A las empresas que retiraron su publicidad de YouTube después de que apareció en sitios extremistas, la red social de videos les ofreció reembolsos que en algunos casos alcanzan a ser de menos de 3 dólares.

De acuerdo con tres anunciantes a los que contactó el Financial Times, la medida se produce después de las conversaciones con las que buscan tranquilizar a las empresas y agencias de publicidad que hasta el momento se negaron a regresar a YouTube, el sitio para compartir videos, debido a las continua preocupación por la seguridad de la marca.

Una de las compañías, que solicitó no ser identificada, dijo que se negó a la oferta de reembolso que le hicieron el mes pasado, que estaba en el rango de “un par de dólares”. Otros dos anunciantes a los que contactó FT confirmaron ofertas por cantidades similares.

Google, propietaria de YouTube, no quiso hacer comentarios sobre los reembolsos específicos que ofrece la compañía, pero un portavoz dijo: “Cuando alguien viola repetidamente nuestra política de anuncios, cancelamos la cuenta, le damos crédito a nuestros anunciantes y no pagamos al creador o editor del contenido”.

La política de publicidad del grupo con sede en Silicon Valley señala que, en casos en que los anuncios salgan en sitios web que no están en los planes de campaña de los publicistas, los anunciantes pueden solicitar un crédito por la cantidad de dinero que gastaron. Una persona con conocimiento de la política agregó que los reembolsos que se ofrecieron en estos casos reflejan el número relativamente bajo de impresiones (vistas) que lograron los videos en YouTube.

Rob Norman, director digital de Group M, una agencia propiedad del grupo británico de publicidad WPP, dijo: “La óptica para dar esos reembolsos no es buena, pero creo que Google tiene la responsabilidad técnica de ofrecerlos”.

Google y otros grupos de tecnología están bajo una creciente presión de los políticos para que combatan el extremismo en línea, a raíz de una serie de ataques terroristas en Londres y otras grandes ciudades europeas.

En marzo, marcas y organizaciones muy conocidas, entre ellas Volkswagen, Marks and Spencer y McDonald’s, dejaron de comprar anuncios en YouTube después de que el periódico The Times informó que se exhibieron junto a videos que incitaban al odio y otro tipo de contenido inapropiado.

A pesar de tomar medidas para tranquilizar a los anunciantes, incluido el incremento en el número de expertos independientes para señalar el contenido en línea ofensivo o ilegal, muchas campañas quedaron suspendidas.

Mark and Spencer, la agencia de publicidad Havas, BBC, Channel 4, ITV, The Guardian y el gobierno de Reino Unido confirmaron a FT que todavía no regresan a la plataforma.

El portavoz de la Oficina del Gabinete dijo: “La publicidad del gobierno en YouTube sigue suspendida. Google continúa reuniéndose con la Oficina del Gabinete de manera regular para discutir sobre las acciones que se tomaron sobre el problema”.