Rentar un auto, opción en la crisis de movilidad

México

Carrot, la primera plataforma de renta de coches compartidos en México, llevará su modelo de negocio a Colombia, Chile y Argentina a finales de 2018, debido a la creciente aceptación del proyecto. Carrot Share, lanzado en julio, también conocido como el “Airbnb de los coches”, ya cuenta con 250 socios y espera subir a mil en los próximos tres meses.

“Para el cliente es mucho más económico rentar el auto de un tercero por menos costo, es fácil, y también para el propietario; ésta persona que ya pagó por un coche, que 90 por ciento del tiempo está estacionado, puede amortizar los costos del mismo o tener un ingreso extra para sus familias, al permitirle a otra persona usarla el auto”, señaló Jimena Pardo, directora general de Carrot.

Pardo, quien participará en MILENIO Foros, en el panel “Innovación en la movilidad de la ciudad”, el 25 de enero, explicó que Carrot no compite con Uber o Cabify, sino que complementa las soluciones de movilidad que requiere Ciudad de México.

“Cada una representamos un eslabón de una solución más grande, que es el uso racional del automóvil. No tengo coche y cuando necesito moverme para una cita en la ciudad encuentro que Uber y Cabify me funcionan muy bien, no pago estacionamiento y nada más pago por ese trayecto.

“También tengo Carrot, no necesariamente tengo que mantener un coche para viajar el fin de semana, sino que puedo usar el coche, literal, de mi vecino, que lo puso en renta, y tampoco me sale carísimo, y utilizó Ecobici para llegar a trabajar”, comentó.

La renta promedio de un auto en Carrot es de 450 pesos, 40 por ciento menos de una renta convencional.

“Los precios se aminoran en todo tipo de auto; nos han subido desde convertibles, coches de lujo y mucho estándar. Por ejemplo, un Honda Fit por 400 pesos o un BMW por mil 250 pesos. Probablemente en una renta convencional esté pegando cerca de los 2 mil solo de tarifa”, dijo.

Carrot es una startup mexicana, fundada hace cinco años, que arrancó con una flotilla propia de tres vehículos, que se incrementaron a 100. Hasta ahora “más de 100 mil personas están inscritos al programa, usando nuestra flotilla y, ahora, la flotilla de alguien más”.

Los usuarios solo necesitan registrarse en la aplicación y tener su licencia vigente, una identificación oficial y una tarjeta de crédito “para que en caso de un siniestros pueda el cliente responder; además se avisa de inmediato al propietario”.

Carrot tiene presencia en todo el país, pero Ciudad de México, Monterrey y Tijuana son las ciudades de mayor demanda.

“Poderle dar una opción adicional al turismo mexicano, por las rentas que llegan a ser abusivas en sitios turísticos, es nuestro objetivo”, comentó.