Para tener éxito, debemos ir juntos en negociaciones: Canadá

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, consideró que para tener éxito en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las tres naciones deben trabajar en conjunto hacia un objetivo común.

A través de su cuenta de Twitter, Freeland refirió que el TLCAN ha establecido un marco estable para el comercio y la inversión en la región en los últimos 23 años, “consagra la estabilidad comercial”.

Por ello, refrendó que continuarán apostando a la renegociación del tratado comercial, pues “nuestro objetivo sigue siendo hacer que un buen acuerdo sea aún mejor, y ayude a crear empleos para familias de clase media en los tres países”.

Durante la cuarta ronda de negociaciones, los representantes de México, Canadá y Estados Unidos acordaron extender este proceso hasta el primer trimestre de 2018, ya que no hubo consenso respeto a las propuestas que presentó el gobierno de Donald Trump.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que estaba decepcionado de la resistencia de Canadá y México para hacer cambios al acuerdo, luego de que rechazaran propuestas como la resolución de controversias, reglas de origen y la cláusula de extinción del acuerdo cada cinco años.

Our purpose continues to be to make a good agreement even better, to help create jobs for middle class families in all 3 countries #NAFTA