"Las remesas son globales"

Tras los dos sismos en septiembre, ¿vieron algún incremento en envíos a México?

Remitly ha visto un aumento en las transferencias a México en torno a la zona de los terremotos, y en el porcentaje de personas que enviaron dinero, inmediatamente después del fuerte movimiento telúrico ocurrido la semana antepasada, en dos días vieron que 32% más enviaba dinero a familiares y amigos afectados.

Además removimos las tarifas o comisiones por envío durante los días después del segundo sismo.





¿Qué tan importante es el mercado mexicano para Remitly?

El mercado mexicano es crucial para nosotros, ya que en poco más de un año México ha tenido un crecimiento muy rápido y es un buen mercado para atender. De Estados Unidos (EU) se envían 134,000 millones de dólares (mdd) a todo el mundo y de esos, más de 24,000 mdd se envían a México.





El primer semestre de 2017 las remesas a México registraron un récord, es decir, cada vez recibimos más dinero de EU. ¿A qué se debe el aumento?

El corredor entre México y EU es el más grande del mundo, lo que significa que son más de 24,000 mdd, y si nos preguntamos por qué sigue creciendo, creo que parte de la respuesta es la continua globalización. La gente se va al extranjero y buscar una mejor vida para sus familias que la que tienen en su país de origen.

El mundo está cada vez más conectado y globalizado, y creo que a pesar de que ahora estamos en una época en la que queremos construir muros, el hecho, creo, es que hay más gente en EU y más gente envía dinero a sus casas.





Respecto de la propuesta de ley en el Congreso de EU para imponer un cobro de 2% a las remesas enviadas a México, ¿cómo podría afectar al mercado esta iniciativa?

El impuesto de 2% sobre las remesas suena como una cantidad relativamente pequeña; sin embargo, el costo para enviar dinero, dependiendo del servicio que utilices a nivel global, es de alrededor de 7.5%. En el caso de México es de 4.5% en promedio, al sumarle una cuota de 2%, eso incrementa el costo en 15%.

Si ocurriera algo así, en primer lugar, sería totalmente injusto para los clientes y las personas, principalmente los inmigrantes en EU, quienes hacen sacrificios al dejar a sus familias; me parece que no merecen que se les cobre un impuesto adicional sobre lo que ya pagan por estar en el país. Además de esto, entra el tema de seguridad nacional, ya que más dinero se va por los canales informales, y, por lo tanto, no se puede monitorear y rastrear.

Hay muy poca probabilidad de que se aprueben estos impuestos, y algunas empresas de remesas van a estar en una especie de desventaja. Creo que es muy importante hablar a nombre de nuestros clientes.





¿A quién afecta más este posible impuesto?

En el caso de nuestros clientes, el monto (por operación promedio) es de 200 o 300 dólares. Entonces toma en cuenta el número de migrantes, que en el caso de México son alrededor de 11 millones. Por ejemplo, un cliente que vive en Tucson, Arizona, que desea enviar dinero a su esposa y a su hijo en Guadalajara, tendría que pagar un impuesto de 19%, el cual regresa a la economía estadounidense. Entonces, él le envía la mayor cantidad que puede a su esposa e hijo, pero si le aplicas un impuesto de 2% a personas con ese ingreso, es muy injusto.





¿Cuáles son los planes de Remitly?

Nuestro plan es transformar el mercado de las remesas y la vida de los inmigrantes que envían dinero a sus familias. Si pones en perspectiva los 24,000 mdd que se envían a México, los 10,000 mdd que se envían a India y los 10,000 a Filipinas, nos estamos convirtiendo en un participante considerable. Básicamente, nuestra meta es crecer, atender nuevos clientes y que nuestro producto esté en todo el mundo.