En 20 años nunca hablé de política con Trump

En las minimalistas oficinas del empresario Alonso Ancira, en Santa Fe, hay un movimiento inusitado: está de visita su socio de Miami, el carismático Jorge Pérez, que viene a lanzar otro capítulo de uno de los desarrollos más lujosos de Riviera Maya: Harbour Beach, en el Desarrollo Residencial Novo Cancún.

Según Forbes, controla una fortuna de 3 mil millones de dólares y logró capotear como pocos la crisis de 2008 en Estados Unidos. Comenzó a invertir en México en 2005 y confía en este mercado, donde con socios locales invertirá mil millones de dólares para copar el mercado de condominios de lujo y plagado de marcas internacionales

tanto en playas como en grandes urbes. Tiene planeados tres en Ciudad de México y otro en Monterrey, para lo cual en dos meses abrirá su oficina comercial propia en

el país.

En enero estuvo en el candelero cuando le negó al presidente Donald Trump —con quien fue socio en varios proyectos en Florida— apoyarlo con la construcción del muro fronterizo.

Lleva 12 años invirtiendo en el país, ¿cómo califica el ambiente del sector inmobiliario?

México tiene un mercado mucho más grande y maduro que en 2005. En ese año pensé en el país para venderle a los estadunidenses y europeos propiedades en Puerto Vallarta, Cancún o San Miguel de Allende, pero la sorpresa fue el apetito local. Los primeros desarrollos fueron 50 por ciento clientes foráneos y el resto locales, y ahora llegamos hasta 90 por ciento de compradores mexicanos.

¿México fue la punta de lanza para ir al resto de Latinoamérica?

Sí. En 2011 y 2012 empezamos a meternos muy fuerte en Buenos Aires, Brasil, Uruguay, Panamá y México. En Argentina compramos a un mexicano (Daniel Chávez, de Grupo Vidanta-Mayan Palace) el último terreno en Puerto Madero, que también vendimos 85 por

ciento y son todos clientes locales.

¿Cuáles son los planes para México?

Ahora en Cancún inauguramos, dentro de un complejo privado, el desarrollo Harbour Beach, y construimos otras dos torres allí. Puerto Cancún se ha vuelto el barrio más lindo de Cancún, y dentro de él creamos otro rodeado por marina, canchas de tenis, playa y campo de golf completamente privados. El plan es invertir más allá de Cancún: cuatro en Ciudad de México y luego a mediano plazo otro de condominios de lujo en Monterrey.

¿Por qué no hay más estadunidenses interesados en invertir en México?

Para el comprador estadunidense las noticias de México aún son negativas: droga, crimen e inseguridad lo asustan. Pero México es una oportunidad, con propiedades a 4 mil dólares el metro cuadrado, cuando en Río de Janeiro está entre 15 y 20 mil, y en Miami en 30 mil dólares.

¿Por qué somos más baratos?

Hay una discrepancia en precios; no debería ser así y por eso vendimos tan bien, a pesar de ser el producto más caro de Cancún.

¿Cuánto ha invertido en México?

Unos 300 millones de dólares.

¿Somos su principal destino de inversiones?

Fuera de EU sí, y seguirá siendo la más grande.

¿A pesar de la demonización de Donald Trump?

Siempre habrá muchos más negocios entre México, EU y Canadá, porque somos vecinos. Esto de Trump pasará.

¿Justo ahora que se discute la renegociación del TLC?

Lo que dice Trump tampoco pasará. Pero durará cuatro años o quizá un poco más en el gobierno y esto es algo temporal. Sin duda, los tres países se benefician de forma increíble, y México sigue siendo el más atrasado, por eso creo que aquí habrá un crecimiento en la próxima década mucho más grande que el de sus socios.

¿Es una oportunidad comprar inmuebles en México?

¡Magnífica!, por que el mercado es muy barato comparado con las otras ciudades del mundo.

Se animó a decirle no al presidente Trump, a su propuesta de construir el muro, ¿se perdió esa amistad?

No lo creo, pero ahorita está un poquito bravo conmigo. Hablamos la última vez y me preguntó que si quería ser embajador (yo le pedí una vez la embajada de España) y hasta me propuso ser secretario de Vivienda, y le dije que siempre quisiera ser amigo, pero que tenemos una política tan diferente.

¿Por qué eres demócrata?

Soy un demócrata liberal. No creo en su política migratoria, del muro, del calentamiento global: estamos completamente en desacuerdo. Mientras él sea presidente, con esas políticas es muy difícil seguir hablando.

¿El Trump de hoy es distinto al que fuera su socio en Florida?

Nunca en esos 20 años hablamos de política.

*Fundador de The Related Group.