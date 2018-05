"Dar marcha atrás a reforma energética, un despropósito"

Monterrey

Asegurando que la reforma energética ha sido exitosa y está atrayendo inversiones y generando muchos empleos en México, el subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga, dijo que dar marcha atrás a esta reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, sería un despropósito.

En entrevista luego de dar una conferencia en la Facultad de Economía de la UANL, el funcionario federal resaltó las inversiones que realizaron a partir de la promulgación de la reforma energética, en 2013, y que continuarán.

Por esa razón, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que uno de los candidatos de marcha atrás a dicha reforma, como ha mencionado la posibilidad Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Flores Quiroga dijo que esto sería negativo para el país.

"Es un despropósito, es una reforma exitosa que está trayendo inversiones, talento, capital, tecnologías, generando empleos, plantear volver a fórmulas que ya no funcionaron, es una regresión que el país no debería aceptar, no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás", afirmó.

De acuerdo al funcionario federal, los resultados más positivos de esta reforma energética y de las inversiones de empresas extranjeras en la extracción y producción de hidrocarburos que se esperan para los próximos 5 a 10 años.

"Mayor producción de petróleo y gas, más acumulación de reservas, más almacenamiento, más ductos de transporte, más gasolineras, más oportunidades, todo eso de corresponder a un aumento en la inversión en el sector", comentó.

De acuerdo a datos proporcionados por Flores Quiroga, tomando como fuente a la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, la reforma energética vino a resolver el problema de la baja producción de petróleo y gas natural en el país.

En el caso del petróleo, por ejemplo, Flores indicó que la producción alcanzó su pico en 2004, cuando se producían 3 mil 383 millones de barriles diarios, cifra que sufrió una baja de 42 por ciento, para alcanzar su producción mínima de mil 948, en 2017.

Con la promulgación de la reforma energética, México pasó de un monopolio estatal a un esquema de competencia con 71 empresas de exploración y producción, 70 empresas de transporte y almacenamiento de gas natural y petrolíferos, y 41 marcas nuevas de gasolineras.

Estas inversiones, que ya están en curso con las rondas de licitaciones, se proyectan a llegar a más de 161 millones de dólares, siendo un 79 por ciento del total en aguas profundas, lo que significa, de acuerdo a Flores Quiroga y a datos de la CRE, que 18 empresas invertirán 134 mil millones de dólares en proyectos de aguas profundas, incluyendo las asociaciones de Pemex.