México, sin urgencia ante reforma fiscal de EU: Hacienda

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, afirmó que no existe urgencia de tomar medidas por parte de México ante la reforma fiscal de Estados Unidos.

"No hay urgencia porque no sucedieron las fugas de capitales, pero eso no quiere decir que no haya interés de las dos partes (gobierno y sector privado) de hacer esto rápido de la manera acelerada y bien", dijo.

Durante la reunión de la comisión ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que ya están trabajando en algunas medidas auque no dijo cuáles, pero que existe un diálogo con el sector privado en el que ya se descartó el movimiento de capitales.

"Estamos viendo cómo promover la inversión y el crecimiento en el país que es en lo que trabajamos, nos mantenemos en el diálogo abierto", comentó.

A su vez, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que existe un espacio fiscal en México pero que se tiene que trabajar responsablemente.

"Hay un espacio en el que tenemos que manejarnos con responsabilidad en un último año de gobierno y más en un año electoral", señaló.

Añadió que no se debe desequilibrar las finanzas con mayor deuda o con la inflación, "tenemos que ser responsables en la medida que estamos proponiendo".

Destacó que sí buscan facilitar la productividad y movilidad de las empresas así como lo atractivo de las inversiones en México.

"Un enfoque de pequeñas empresas es un tema interesante a explorar en tres dimensiones, no sólo en lo fiscal, medidas financieras y medidas competitivas", indicó.

Indicó que el sector privado no busca que cualquier disminución de ingresos por inactivos fiscales pudiera compensarse con deuda.

"Nuestra conversación está en los ahorros y eficiencias que se puedan tener y encontrar medidas de incentivos de reinversión de utilidades", comentó.

Castañón expresó que están conscientes de que la medida fiscal de fondo se tiene que dar por lo menos para el siguiente ejercicio fiscal no en el ejercicio en marcha.





