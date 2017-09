Reactivarán ruta Tampico-MTY con avión más grande

Tampico

Ante la desincorporación de aviones de menor capacidad, a cambio de equipos con mayor cantidad de asientos, la ruta Monterrey-Tampico-Veracruz se tuvo que cancelar y no hay fecha para volver a operar, sin embargo, los planes de Aeroméxico es regresar.



Javier Alba, gerente distrital de esta compañía aérea, indicó que el tráfico que refleja Tampico en tres vuelos es un 82% con cerca de 500 pasajeros diarios, cifra que se ha mantenido en lo que va del año, dijo que Monterrey era una ruta con dos vuelos diarios en ambos se operaban con equipos anteriores.

"Hay una posibilidad de que se retome esa ruta a Monterrey pero no hay una fecha definida, a nivel nacional se han quitado destinos nacionales para dar oportunidad y se puede incorporar nuevas rutas la ruta Monterrey-Tampico-Veracruz, por el momento se tuvo que cancelar el 30 de abril, por lo que no hay fecha de regreso, aunque tampoco significa que no se logre reanudar el servicio.

