"Una generación más"

¿Por qué un ranking sobre millennials?

Con el ranking no necesariamente estamos etiquetando a esta generación. Lo que intentamos es aportar información sobre cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para ellos. Las corporaciones están encontrando dificultades en atraer y retener a los jóvenes de esta generación y, también, deben ver cómo trabajar en equipo, internamente, con diferentes generaciones. Lo que pretendemos es aportar cómo y qué espera este grupo, que hoy representan más de 50% de fuerza laboral.

Sí vemos a una generación distinta en cómo hacen las cosas. No es un tema de que el millennial no quiera trabajar, tener un jefe o que no tiene compromiso. Todos estos temas, en nuestra data no son una realidad. Lo que sí es real es qué tipo de jefe van a tener; cómo van a realizar su trabajo; la transparencia de la comunicación; la expectativa; la rapidez con la que se manejan. Todo esto tiene que ver con la transformación digital actual. La flexibilidad que ellos buscan es un tema generacional, pero la tecnología lo permite.





Para las corporaciones, ¿cuál es la estrategia?

Las empresas deben entender que los drivers de retención para los millennials son los temas de libertad. No está peleada la libertad con la productividad. Puedes ser libre en horarios, trabajar desde donde quieras y dar resultados. Esto es un ofrecimiento de valor agregado para los millennials, quienes trabajan por objetivos. Es un tema de valor. La empresa tiene que estar alineada a los valores de los millennials. Para ellos no se trata de hacer cajas por hacer cajas o hacer llantas por hacer llantas. Se preguntan por qué lo hago, cómo lo hago y cómo soy parte de algo mejor.





A los millennials, ¿que tanto les importan en realidad las prestaciones y la seguridad social?

Uno de los indicadores más bajos que tenemos es la compensación salarial. Estamos partiendo del hecho de una compensación buena, que no esté por debajo del mercado. Le dan más valor a la parte emocional, por ejemplo, a la evaluación justa. “Yo gano esto, el de al lado gana esto, pero es justo y transparente”. Valoran un trabajo en equipo. No creen en la jerarquía. Quieren ser altamente desarrollados; quieren aprender.





¿Se rompe algún mito con el ranking?

Los millennials son personas como los integrantes de cualquier otra generación. En un futuro el efecto millennial va a pasar; ese miedo a trabajar con ellos. La verdad, está muy inflada la burbuja sobre el tema. Dentro de muy poco nos daremos cuenta que es una generación más. Luego vendrán los Z y así, progresivamente.

El mundo laboral se debe de enfocar en la diversidad. Hay un mundo de la tercera edad, de gente con discapacidad y eso es lo que permite mejores resultados de negocio. No se trata de solo darle al millennial lo que quiere.





Entonces, ¿cuál es el reto para las empresas?

Un tema importante es la agilidad; es encontrar la forma en que los equipos de trabajo puedan ir a la velocidad a la que esta gente va. Hay que ser innovador y creativo porque es una generación que va a pasos muy rápidos, en donde tal vez haya gente de otras generaciones o de otro perfil, que no permiten el avance productivo que busca la empresa. Es encontrar la productividad a través de un equipo de trabajo diverso y ágil.





¿Son diferentes los millennials que hay en México en relación con los de América Latina?

Sí tenemos una delantera al formar parte de Norteamérica. Sí hay un contagio importante de lo que sucede en Estados Unidos y Canadá, donde se ve una ola importante hacia cómo trabajan los millennials. Sin embargo, creo que México está empezando a despertarse y enfocarse mucho más en qué tiene que hacer para generar y ser productivo con los millennials.