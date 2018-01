Radio Centro tendrá que pagarle a la SACM

México

Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), informó que mañana iniciarán una negociación con Grupo Radio Centro por una diferencia no pagada de derechos de autor, que de no llegar a un acuerdo se resolverá en tribunales.

En entrevista con MILENIO, Cantoral explicó que se trata de un problema por un cálculo incorrecto, pues omitieron ingresos que debieron ser tomados en cuenta, y esa diferencia se debe resolver mañana.

“Es una diferencia importante a favor de los autores, es lo que estamos aclarando, y esperamos tener el apoyo y la sensibilidad de Radio Centro para que se cubra, de lo contrario quedará a decisión de la sociedad de autores y compositores el proceder como mejor le convenga”, aseguró Cantoral.

La cifra que el grupo radiofónico deberá pagar no ha sido definida, debido a que el cálculo, a pesar de que la ley prevé 10 años atrás, se realizará únicamente por cinco años, y después se definirá si se aplica para otros cinco.

Explicó que el pago de derechos de autor se hace con base en el total de ingresos por publicidad, pero a veces algunas organizaciones contratan una comercializadora que es la que se encarga directamente de la publicidad, por lo que el pago se recibe tanto de la radiodifusora como de la comercializadora.

“Pero el tener una comercializadora no quiere decir que se excluya el pago de derechos de autor; por mí, que lo haga a través de la comercializadora o directamente por el grupo radiodifusor, eso no me interesa, pero que pague con base en el ciento por ciento de lo que reciben por publicidad en sus medios de comunicación, la parte proporcional del autor”.

Ese es el problema, explicó el líder del gremio, que Grupo Radio Centro no ha pagado la parte proporcional de la comercializadora, y solo pagaban los ingresos obtenidos directamente de la radiodifusión, y ahí es donde hubo una pérdida importante en derechos que se debe resolver.

El director de la asociación y también compositor comentó que Radio Centro es el único grupo con el que tienen esta diferencia en el pago, pues con la mayoría han platicado y resuelto las diferencias, por lo que en términos generales todas están cubriendo totalmente el pago.

“Buscamos resolver los problemas de forma amigable y que se haga el pago justo a los autores, en ningún momento estamos intimidando a nadie ni tampoco queremos entablar pleito con nadie; si ellos la reconocen y la saldan, seguimos tan amigos como siempre y no pasa nada”.

La SACM se encarga de la distribución de los pagos a todos los compositores, el cual calculan gracias a que cuentan con una plataforma de control vía satélite a través de Marketing Information y a través de Monitor Latino, entre otras organizaciones, que reportan la canciones que se transmiten en todas las estaciones de radio.

“Con esta plataforma sabemos lo que tocan minuto a minuto las estaciones y cuáles son las canciones, cuantas tocó cada quien y con base en eso nosotros repartimos los ingresos que obtenemos en función de las obras ejecutadas mensualmente en la radio”.

Aseguró que la cuota que aplican a la radio es una tarifa competitiva a escala mundial, por lo que es una tarifa justa. La SACM distribuye cada tres meses en promedio un millón 100 mil obras, a los cinco continentes.